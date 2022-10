Gabon: Yves Fernand Manfoumbi reçoit le Directeur régional Afrique central de PROPARCO

Le ministre gabonais du Commerce, des Petites et Moyennes entreprises, Yves Fernand Manfoumbi a reçu en audience ce mardi 25 octobre à son cabinet de travail, le Directeur régional Afrique central de ProParco, une filiale du groupe de l'Agence Française de développement (AFD).

Il était question pour Yves Fernand Manfoumbi de présenter au Directeur régional de ProParco, les dernières évolutions réglementaires des dispositifs d'incitation à la formalisation des PME gabonaises. Une occasion également de discuter des possibilités d'accompagnement des PME gabonaises par ProParco, Filiale du groupe AFD dédiée au secteur privé.

ProParco intervient depuis 45ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Il participe au financement et l'accompagnement de plusieurs entreprises et établissements financiers en Afrique et partout dans le monde.

Fort de cette grosse expérience et opportunités, le ministre gabonais du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises a invité à son cabinet de travail, le Directeur régional Afrique central de ProParco, afin de lui étaler les dernières évolutions valables des dispositifs d'incitation à la formalisation des PME gabonaises, pour susciter en lui, un accompagnement financier au profit des PME gabonaises.

Echange très riche selon Mehdi Tanani, Directeur régional Afrique central de ProParco qui n'a pas manqué de rassurer le ministre sur la garantie des banques qui leur fait confiance. " Aujourd'hui, on déploie des instruments de garantie auprès des banques et des institutions de micro finances à travers ces instruments de garantie, c'est de faciliter l'octroi des crédits " a-t -il confirmé.

Une occasion pour eux également d'évoquer les dispositifs existant aujourd'hui d'accompagnement des entrepreneurs, notamment, les incubateurs et les accélérateurs.

Plusieurs réflexions sont en cours pour ProParco, afin de voir comment accompagner ces incubateurs. L'idée étant pour proparco de travailler avec les intermédiaires financiers qui sont finalement les acteurs les plus informés sur le tissu des PME pour l'accompagnement et le financement de ces derniers.

A travers ces deux points, à la fois travailler avec les banques et les institutions de micros finances, c'est le cas déjà mis en place aujourd'hui au Gabon et qu'il faut renforcer dans les prochaines années, tout en réfléchissant sur un programme qui couvrirait un certain nombre de villes, notamment Libreville sur l'accompagnement des incubateurs.