Madagascar: Grappling Tournament XVI - Plus de 150 combattants attendus à l'Esca Antanimena

Le club Jiu jitsu Brésilien Attila (JJB) a pris un nouvel élan, cette année, avec la reprise du Grappling Tournament. Le Dojo de l'Esca Antanimena sera le théâtre de la 16e édition, ce week-end. Les passionnés de combat au sol seront invités. En effet, il s'agit d'une grande organisation annuelle du JJB Attila depuis 2008.

L'organisateur a décidé de ne plus chômer après les deux saisons chamboulées par la Covid-19. Cette édition hors du commun aura lieu ce week-end à l'Esca Antanimena. Le Grappling Tournament rassemblera plus de 150 combattants issus de 15 clubs à Madagascar.

Le tournoi s'internationalise une nouvelle fois car deux Mahorais seront dans la liste des engagés chez les -80kg et +90kg. Le GT16 se divise en deux parties. La première journée du samedi sera consacrée au Jiu Jitsu brésilien. Au total, 92 participants y sont inscrits.

Le tournoi se poursuit le dimanche avec le grappling sans kimono. Un contingent de 120 grapplers s'affronte durant cette deuxième journée. " L'arrivée de nombreux sponsors nous permet de faire des choses grandioses. Grâce à Telma, les trois premiers de chaque catégorie seront primés. Nous remercions également Ivenco, notre grand partenaire et Idée Art Studio Mada qui assurera la couverture photos de l'événement. Les sociétés TAF et Mikea ne sont pas en reste. Des boissons hygiéniques, snacks et des t-shirts seront mis en vente durant les deux journées ", note le président, Toubih Rand, lors de la présentation officielle du tournoi au Lounge 44 à Tsaralalàna.

Les participants devront effectuer la pesée le vendredi soir, tandis que la compétition débutera le lendemain à 9 heures. " Trois catégories sont concernées à savoir enfant, féminine et homme. Les deux premières catégories se diviseront en tranches d'âge et de poids. La catégorie homme composée des avancés, des débutants et des masters se divise selon leur catégorie de poids ", a fait savoir Heriniaina Mandimbisoa, le responsable technique. Dans la foulée, le président rassure déjà la tenue du GT17 et d'un autre événement d'une envergure internationale en 2023.