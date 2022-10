Ile Maurice: Blenheim Reef, un nouveau terrain géopolitique et économique

Longtemps considéré comme un "terra nullius", une terre n'appartenant à aucun État, le Blenheim Reef est, depuis ces derniers mois, au centre de la stratégie géopolitique de la République de Maurice qui, forte de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice, aborde une nouvelle étape dans ses revendications sur les Chagos et réaffirme ses prétentions territoriales dans l'océan Indien.

Tout au long de la semaine écoulée, la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer siégeant à Hambourg a écouté tour à tour les arguments de Maurice et des Maldives sur la délimitation de leurs frontières maritimes respectives. Face aux craintes de Malé soucieux de défendre son droit de pêche, Port-Louis revendique sa légitimité sur Blenheim Reef en arguant que les images satellitaires et les résultats des études bathymétriques conduites lors de l'expédition scientifique du Bleu de Nîmes viennent démontrer que le récif corallien constitue un seul et non 57 bouts de terres disparates.

Face aux arguments du représentant légal du gouvernement des Maldives, Payam Akhavan, selon lesquels Blenheim Reef n'est qu'une élévation au-dessus de l'eau à marée basse, le Lead Legal Adviser de Maurice sur le dossier des Chagos, Me Philippe Sands, a cité le rapport de l'expédition du Bleu de Nîmes, en insistant que celui-ci montre la connexion des parties sèches aux récifs sous-jacents tout en rappelant que Blenheim Reef fait partie de l'archipel des Chagos et, de ce fait, appartient au territoire mauricien. Des arguments qui ajoutent de la substance à la plaidoirie de la partie mauricienne car la délimitation de la frontière maritime dépendra du fait que certains éléments de Blenheim Reef - corail ou sable - restent ou non hors de l'eau à marée haute. Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à dire qu'avec le temps, les atolls coralliens ont tendance à se transformer en îles.

À la suite des plaidoiries, la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer a mis son jugement en délibéré. Étant donné que la Cour internationale de Justice a reconnu notre souveraineté sur les Chagos et décrété l'occupation britannique comme étant illégale, il y a de bonnes raisons d'espérer que le Tribunal international du droit de la mer abondera dans le même sens. Qu'est-ce que cela implique pour le petit État insulaire qu'est Maurice d'un point de vue géopolitique, mais aussi économique ? Ce qui est en jeu, c'est un territoire maritime de 37 000 milles carrés. Disposant d'une ZEE de 1,9 million de kilomètres carrés et cogérant un plateau continental de 396 000 kilomètres carrés avec les Seychelles, Maurice a la possibilité d'étendre un peu plus sa frontière maritime et d'accroître son influence dans cette partie du monde.

On le sait, de par son positionnement géographique, l'océan Indien est convoité par les puissants de ce monde. Si les Américains ont installé leur base militaire à Diego Garcia en pleine guerre froide, c'est parce qu'il s'agit d'une zone stratégique d'où leurs forces militaires peuvent surveiller, d'une part, les Russes et les pays d'Asie et, de l'autre, les pays du Moyen-Orient. D'ailleurs, cette base militaire a joué un rôle stratégique lors de la Guerre du Golfe. Deux autres îles éparses font l'objet de la convoitise des grandes puissances, à savoir Agalega et Tromelin.

Dans le cas d'Agalega, malgré les négations du Premier ministre, il paraît évident que nous avons bradé la souveraineté nationale en donnant l'autorisation à l'Inde de construire ce qui s'apparente à une base militaire dans le nord de l'île, comme le démontrent les enquêtes menées notamment par Al Jazeera, The Interpreter et le magazine indien Swarajya, notamment. Il ressort également que la piste d'atterrissage en voie d'aménagement permettra à des bombardiers P-81 Poseidon de se poser. Jusqu'ici, Pravind Jugnauth a botté en touche en restant évasif sur l'accord conclu en 2015 avec l'Inde. Mais, si l'administration indienne a revu le coût de ses travaux sur Agalega successivement de Rs 800 millions, à Rs 8,8 milliards, puis et Rs 13 milliards, l'on peut légitimement se demander si c'est par excès d'altruisme et uniquement pour lutter contre la pêche illégale, la piraterie, le trafic de drogue ou contre le risque de pollution. Voyant l'océan Indien comme "the Ocean of India", Narendra Modi partage avec les Poutine et Xi Jinping de ce monde, les mêmes rêves de grandeur pour leurs nations. Et voit en Maurice un allié de taille pour le déploiement de sa puissance militaire dans la région. Ce qui n'est certainement pas au goût de Washington qui a le sentiment que Delhi joue double jeu en se prononçant certes contre la guerre en Ukraine, tout en restant proche de Moscou. Le récent sommet régional auquel ont participé Poutine, Xi Jinping et Modi a été riche enseignements. Pour contrer l'influence occidentale, l'alliance politique que constitue l'Organisation de coopération de Shanghai dont les locomotives sont la Chine, la Russie et l'Inde, est résolue à s'unir et s'affirmer comme un bloc économique.

Concernant Tromelin, l'on sait qu'il y a un froid diplomatique entre la France et Maurice en relation avec la question de souveraineté sur cette île. Le flou sur la propriété de Tromelin fait que les limites de notre ZEE s'en retrouvent contestées. Quoiqu'un accord ait été trouvé en 2012 entre la France et Maurice pour la cogestion de Tromelin, toutes les tentatives en vue d'adopter une loi pour fournir un cadre à cet accord se sont jusqu'ici heurtées à la farouche résistance de la droite radicale française. Au début d'octobre, le démarrage de la mission scientifique des Explorations de Monaco, auquel participe le Prince Albert II, n'a d'ailleurs pas manqué de provoquer la suspicion de Paul Bérenger, qui s'est demandé pourquoi le vaisseau S.A. Agulhas a prévu de s'arrêter à La Réunion, département outre-mer français après son passage à Maurice. Il craignait ainsi que l'expédition ne visite Tromelin et qu'il y ait quelque connivence entre la France et la principauté de Monaco.

Sur le plan économique, l'ajout d'une superficie de 37 000 milles carrés à sa ZEE pourrait permettre à Maurice de générer plus de richesse grâce à l'économie bleue. Jusqu'ici, Maurice est très loin d'exploiter la vaste superficie de son territoire maritime. Quand on parle de l'économie bleue, l'on se limite surtout aux activités de pêche. Valeur du jour, ce secteur compte pour 1,3 % du PIB et contribue à hauteur de 9,1 % aux recettes d'exportation (environ 250 millions de dollars).

Le développement de l'économie bleue nécessitera une stratégie de long terme. Il faudra attirer des investissements dans le secteur des produits de la mer tout en ne lésinant pas sur la recherche. Il s'agira d'avoir une approche intégrée en favorisant l'essor des secteurs émergents comme l'aquaculture, les services maritimes et en développant des secteurs embryonnaires comme la biotechnologie marine, l'énergie renouvelable marine, ainsi que le pétrole et le gaz offshore. Mais, dans cette réflexion sur la création de nouveaux pôles de croissance, il est nécessaire de prendre en considération la dimension environnementale et nos engagements auprès de la communauté pour promouvoir un modèle de développement durable. Ainsi, dans le cas de l'exploration pétrolière, en dépit de l'avis des environnementalistes, Maurice a adopté l'Offshore Petroleum Bill en vue d'encadrer cette activité.