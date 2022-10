Ile Maurice: Informatique | WhatsApp en panne - Panique auprès des utilisateurs

Deux heures d'angoisse qui semblaient interminables. Voilà ce qu'ont vécu des millions d'utilisateurs de l'application WhatsApp hier après une panne qui, heureusement, a pu être réparée.

Pendant plus de deux heures, hier, des millions d'utilisateurs de la plateforme WhatsApp n'ont cessé de "refresh" leur application. Pour cause, la messagerie ne pouvait répondre à leurs demandes à la suite d'une panne mondiale. À Maurice, comme ailleurs, ces deux heures ont semblé très longues pour plusieurs, surtout dans la sphère de la communication.

Selon le site spécialisé Downdetector, les problèmes liés à cette panne ont surgi peu après 11 heures (heures locales). Ce à quoi l'un des porte-parole de Meta Platforms a déclaré à l'Agence-France Presse (AFP) : "Nous sommes conscients que certaines personnes ont actuellement des difficultés à envoyer des messages et nous travaillons à rétablir WhatsApp pour tout le monde aussi rapidement que possible." Deux heures après, promesse tenue et la société a même présenté ses excuses auprès de ceux qui ont été affectés.

Toutefois, durant cet arrêt, les minutes ont semblé très longues pour les utilisateurs assidus. Comme dans le monde de la communication. Comment faire passer un message important à un collègue sans WhatsApp ? Ou encore comment ouvrir le fichier qu'un contact a envoyé sur cette plateforme ? Autant de questions qui ont trotté dans les têtes durant cette courte période. Mais c'était sans oublier les autres méthodes de liaison existantes qui ont vite fait surface. "Le téléphone fixe, les SMS échangés ou encore l'envoi des e-mails ont été tout de suite privilégiés. Surtout dans le monde journalistique. Car l'on ne peut se permettre d'attendre car personne ne pouvait estimer la durée de cette coupure", avance un collègue à La Sentinelle.

En tout cas, cela n'a pas empêché ceux qui sont actifs sur Facebook de laisser des commentaires à la suite de cette coupure. Passant des plaisanteries de "data capture" jusqu'à pointer le gouvernement du doigt, plusieurs internautes n'ont pas semblé perturbés par cette panne. "J'ai éteint mon portable, puis j'ai désactivé pour réactiver le package sur mon téléphone. Et je ne crois pas être le seul", avance un internaute.

Véritable outil de communication, WhatsApp est l'une des messageries les plus populaires dans le monde. En février 2020, cette plateforme a même dépassé les deux milliards d'utilisateurs. On se souvient que, l'année dernière, les services de Meta, passant de Facebook à Instagram sans oublier WhatsApp, ont été victimes d'une panne de plus de six heures. Cela avait été provoqué par un "changement de configuration défectueux de ses serveurs", avait alors communiqué la société de Mark Zukerberg.

La messagerie rétablie après deux heures

Le groupe américain Meta (ex-Facebook) a assuré hier avoir résolu la panne mondiale ayant affecté les milliards d'utilisateurs de sa messagerie instantanée WhatsApp, une des plus populaires au monde. "Nous savons que les gens ont eu du mal à envoyer des messages sur WhatsApp aujourd'hui (NdlR, hier)", a déclaré à l'AFP un porte-parole de Meta. "Nous avons résolu le problème et nous nous excusons pour tout inconvénient." L'origine de la panne n'a pour l'heure pas été précisée. Quelques heures plus tôt, DownDetector.com, qui suit les pannes de services numériques, avait indiqué avoir observé une interruption de grande ampleur de WhatsApp. "Les rapports des utilisateurs indiquent que WhatsApp rencontre des problèmes depuis 9 h 17", (7 h 17 GMT), heure européenne, avait détaillé le site, recensant plusieurs milliers de signalements d'internautes à travers le monde. L'incident avait ensuite été confirmé par Meta, qui avait assuré tout mettre en œuvre pour "restaurer WhatsApp pour tout le monde aussi rapidement que possible". Selon les témoignages sur les réseaux sociaux, les utilisateurs étaient dans l'impossibilité d'envoyer des messages ou de se connecter au service. WhatsApp, qui a dépassé les deux milliards d'utilisateurs dans le monde en février 2020, est l'une des messageries gratuites les plus populaires dans le monde. Elle a été rachetée par Facebook en 2014 pour un peu plus de 19 milliards de dollars, la plus grosse acquisition jamais réalisée par le groupe de Mark Zuckerberg.