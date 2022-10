Afrique: Forum de Dakar sur la paix et la sécurité - Macky Sall exhorte les gouvernements à dénoncer les dérives liées au numérique

La huitième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, ouverte le 24 octobre, a pris fin le lendemain à Diamniadio. Au terme de cette rencontre, le président sénégalais, Macky Sall, a appelé les Etats à mettre sur pied une politique efficace, capable de contrer et dénoncer les dérives ainsi que les effets négatifs du numérique et des réseaux sociaux sur la consolidation de la paix dans les pays.

Montrant l'impact négatif du numérique sur les sociétés, le président sénégalais a souligné que cela constitue aujourd'hui l'une des menaces les plus sérieuses à la paix, à la sécurité et à la stabilité des pays, des menaces d'autant plus difficiles à combattre, diffuses et multiformes. D'autant plus qu'à la cybercriminalité classique, s'ajoute la frénésie quotidienne des réseaux sociaux devenus une fabrique massive de fake news et de manipulation.

" Le monde réel est à la merci du monde virtuel qui reprend à haut débit la tromperie, le populisme, la haine et la violence. Autant de pratiques malsaines qui ne peuvent relever de la liberté d'opinion ou d'expression ", a dénoncé Macky Sall, insistant qu'il y a urgence à réformer les moyens de lutte contre la cybercriminalité. Cette vocation est de l'Ecole de cybersécurité, une vocation à caractère régional.

" Nous l'avons mise en place avec la France. Une école qui travaille pour former les experts dans ce domaine. D'ailleurs, les instructeurs publics savent très bien qu'ils se sont retrouvés dernièrement traduits devant la justice, à cause de leur activité ", a ajouté le chef de l'Etat sénégalais. Il a conclu qu'il est temps de réglementer les réseaux sociaux pour en limiter les abus.