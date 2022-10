Afrique du Nord: Sahara - L'Union des Comores réaffirme son soutien "total" à l'initiative d'autonomie, la solution de compromis

Nations Unies (New York) — L'Union des Comores a réitéré, à New York, son soutien "total" à l'initiative marocaine d'autonomie, la qualifiant de "solution de compromis pour résoudre le différend régional autour du Sahara marocain.

"Mon pays soutient l'initiative d'autonomie parce qu'elle est déclarée sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité de l'ONU dans ses résolutions successives adoptées depuis 2007", a souligné le représentant de l'Union des Comores devant les membres de la 4è Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Pour l'Union des Comores, l'initiative d'autonomie, qui est conforme au droit international, la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'AG de l'ONU, est la solution de compromis à ce différend régional.

Tout en saluant les efforts déployés par l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura qui "ne ménage aucun effort" pour faciliter la relance du processus politique sous les auspices exclusifs du SG de l'ONU, le diplomate comorien a indiqué que son pays exhorte à la reprise des tables rondes dans le format initial avec l'ensemble des parties prenantes, conformément à la résolution 2602 du Conseil de sécurité.

Il a également mis en avant la dynamique internationale en faveur de l'initiative marocaine d'autonomie "qui a permis des avancées significatives dans le suivi de cette question cruciale". "Il est particulièrement réjouissant de noter qu'à ce stade plus de 90 pays ont exprimé leur soutien à l'initiative d'autonomie", s'est-il félicité.

Le diplomate a, par ailleurs, salué les efforts soutenus déployés par le Maroc pour garantir le développement socio-économique au Sahara marocain, relevant que les investissements et les projets mis en oeuvre dans le cadre du nouveau modèle de développement lancé en 2015 ont "énormément" contribué à l'autonomisation des populations locales et à l'amélioration des indices de développement humain dans la région.

Il s'est en outre félicité de l'ouverture par son pays d'un consulat à Laâyoune, en se réjouissant du nombre croissant de consulats généraux de pays arabes, africains, d'Amérique et d'Asie et du nombre important d'organisations internationales venues s'installer dans les provinces du Sud du Royaume.

"Cette présence a pour vocation de renforcer les opportunités économiques et sociales dans le Sahara marocain qui constitue un véritable hub pour le développement et le rayonnement de cette région à la fois méditerranéenne, atlantique et africaine", a indiqué l'intervenant.

Soulignant les réalisations "substantielles" du Maroc en matière des droits de l'homme saluées par les résolutions du Conseil de sécurité notamment la 2602, le représentant comorien a également mis en relief le renforcement du rôle des commissions régionales du Conseil national des droits de l'Homme à Laâyoune et Dakhla.

Il a en outre salué le respect par le Maroc du cessez-le-feu au Sahara marocain et sa coopération pleine et continue avec la Minurso, tout en appelant les autres parties à revenir rapidement au cessez-le-feu "car il en va de la sécurité et la stabilité de toute la région".

Evoquant les violations des droits fondamentaux, notamment des femmes et des enfants, dans les camps de Tindouf, le diplomate comorien a demandé que toutes les dispositions soient prises dans les délais les meilleurs pour qu'il soit procédé à l'enregistrement de ces populations, conformément au droit international humanitaire, au mandat du Haut commissariat aux Réfugiés (HCR), aux recommandations du Secrétaire général des Nations Unies et à toutes les résolutions du Conseil de sécurité.