Afrique du Nord: Lancement de la Conférence économique - Egypte 2022

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a assisté dimanche au lancement de la conférence économique - Egypte 2022, dans la Nouvelle Capitale Administrative (NCA).

Ce meeting vise à parvenir à un consensus sur la feuille de route économique de l'État dans les prochaines périodes et proposer des politiques claires de nature à accroître la compétitivité et la résilience de l'économie égyptienne.

Cette rencontre doit aussi connaître l'annonce d'un nombre d'incitations au profit du secteur de l'industrie et des exportateurs afin d'atteindre les objectifs nationaux.

La Conférence économique - Egypte 2022, a commencé par la projection d'un documentaire sur l'économie égyptienne et les défis majeurs qu'elle a connu dont le terrorisme .

A cet effet, le film a montré que l'Egypte, sous la direction sage du président Al-Sissi, avait été en mesure de rétablir la sécurité, reconstruire les institutions étatiques ou encore construire la seconde voie du Canal de Suez.

Il a braqué les projecteurs sur les réalisations significatives réalisées en matière de développement du réseau électrique, de restructuration radicale de l'économie via la libération du taux de change et l'élimination du marché noir dans le but d'attirer les investissements étrangers et soutenir l'industrie nationale.

Le documentaire a également démontré comment le plan de réforme adopté par l'Etat a rendu l'économie égyptienne résiliente face à des crises telles : l'explosion de l'avion russe en 2015, la pandémie de COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne.

La conférence économique "Egypte 2022" vise à adopter une feuille de route économique de l'Etat au cours des périodes à venir et à proposer des politiques et des mesures claires qui contribuent à accroître la compétitivité et la résilience de l'économie égyptienne