Tunisie: EST - Assurer et rassurer !

Après des débuts timides, voire difficiles en Champions League, les "Sang et Or" ont le devoir de rectifier le tir en championnat en réalisant un démarrage... rassurant...

L'Espérance de Tunis n'a convaincu ni à Abuja ni à Radès et sa qualification à la phase de groupes de la Ligue des champions s'est faite dans la douleur. De quoi semer le doute quant à la capacité de l'effectif actuel de réaliser l'objectif qu'on attend de lui : remporter la Ligue des champions.

En demandant à reporter le match contre le Stade Tunisien comptant pour la 3e journée du championnat qui devait se tenir samedi dernier, Nabil Maâloul n'a fait que retarder la sentence : l'équipe a-t-elle réellement les moyens de ses ambitions, en championnat et durant la première moitié de la saison ?

Car ce qu'on a laissé entendre avant l'entame de la saison, c'est que les recrutements effectués durant le mercato estival suffisaient pour que l'équipe aborde le 2e tour préliminaire de la C1 africaine et le championnat avec aisance.

Or, ce que nous avons vu durant les matches aller et retour du 2e tour de la Champions League ne présageait rien de bon. C'est pourquoi la première sortie de l'EST en championnat face au CS Chebba acquiert une importance particulière. Nabil Maâloul et ses hommes doivent vaincre et, surtout, convaincre, pour rassurer des supporters quelque peu angoissés après les deux sorties pas vraiment fameuses de leur équipe fanion en Ligue des champions.

Qui pour remplacer Ben Ali ?

Tout à l'heure, il ne faut pas s'attendre à de grands changements dans le onze de départ "sang et or". Toutefois, un poste pose problème, celui d'arrière droit. En l'absence de Mohamed Ben Ali, deux choix se présentent pour le coach "sang et or" : soit il aligne Raed Fedâa, soit il dépoussière un joueur qui ne fait plus partie de ses plans depuis un certain temps déjà, Zied Machmoum. Ce dernier, bien qu'il ne fasse plus partie des plans de son entraîneur, est encore présent dans l'effectif "sang et or" et même inscrit sur la liste africaine. Autant le faire jouer et le remettre en scène.

Le plus probable est que Fedâa soit titularisé sur le flanc droit de la défense. Dans les bois, Debchi devra préserver son rang de titulaire. Dans l'axe central, on retrouvera le duo Merïah-Tougay. Ben Hamida sera aligné sur le flanc gauche de la défense. Le milieu sera composé de Coulibaly, Chaâlali, Bougrine ou Ben Romdhane. Enfin, El Houni et Abou Zrig épauleront Ben Hammouda dans les manœuvres offensives.

Cela dit, les joueurs qui fouleront tout à l'heure la pelouse de l'Olympique du Radès, quels que soient les choix définitifs de Maâloul, savent ce qu'on attend d'eux : allier manière et résultat afin de rassurer un public déjà inquiet.