Tunisie: Sécurité énergétique | Chiheb Bouden, spécialiste dans le domaine des énergies renouvelables à La Presse - "Nous pourrons espérer devenir des acteurs importants dans la production de l'hydrogène vert"

interview

La Tunisie a une situation très intéressante qui la positionne très bien comme producteur d'hydrogène vert aussi bien pour sa consommation locale que pour l'exportation de ce produit vers l'Europe étant donné les ressources renouvelables dont elle dispose et sa proximité de l'Europe.

L'hydrogène offre-t-il des attributs importants sur le plan énergétique ?

L'hydrogène est un vecteur énergétique important dans la mesure où sa combustion ne représente pas une source d'émission de gaz nocifs pour l'environnement. Sa valeur énergétique est élevée et il peut être produit grâce aux énergies renouvelables (hydrogène vert). L'hydrogène vert peut être produit par des installations de production d'électricité renouvelable ad-hoc où grâce aux installations existantes pendant les heures où la demande en électricité est faible, il constitue ainsi un moyen de conversion ou de stockage de l'électricité verte.

Quelle est la part de l'hydrogène dans le marché international de l'énergie?

La part de l'hydrogène vert dans le marché énergétique mondial est encore faible. Cependant, plusieurs pays, notamment les pays industrialisés, s'orientent vers la production de ce vecteur énergétique afin de limiter leurs émissions en CO2. La crise énergétique mondiale, causée par la guerre en Ukraine, accélère cette transition dans la mesure où l'hydrogène vert peut être une source de carburants synthétiques verts. Sa production permettra non seulement d'obtenir un carburant ami de l'environnement mais peut contribuer à l'indépendance énergétique des pays qui le produisent.

Quels sont les problèmes qui freinent aujourd'hui la production de l'hydrogène ?

La technologie de production de l'hydrogène vert est à ses débuts, certains équipements de la chaîne de valeur de production et de transport de cet hydrogène sont encore au stade de la recherche et nécessitent encore des améliorations afin d'améliorer leur fiabilité et réduire leurs coûts.

Les investissements nécessaires pour la production de l'hydrogène vert sont très importants. Cependant, nous devons nous positionner afin de pouvoir maîtriser ces technologies, prendre part à leur développement et ne pas nous limiter à une situation de simples consommateurs de technologies. La Tunisie a une situation très intéressante qui la positionne très bien comme producteur d'hydrogène vert aussi bien pour sa propre consommation que pour l'exportation de ce produit vers l'Europe étant donné les ressources renouvelables dont elle dispose et sa proximité de l'Europe.

Les entreprises peuvent-elles bénéficier de cette chaîne ?

Plusieurs entreprises tunisiennes peuvent bénéficier de cette nouvelle technologie et se positionner soit comme productrices de l'hydrogène vert ou de l'un des différents produits dérivés. L'utilisation de ces produits verts peut baisser l'empreinte carbone des produits finis ; ceci améliore l'acceptabilité de ces produits finis sur les marchés internationaux. Ainsi, l'utilisation de l'hydrogène vert et de ses dérivés peut améliorer la compétitivité de certains produits industriels tunisiens sur les marchés internationaux.

Comment voyez-vous le marché de l'hydrogène dans l'avenir ?

Il est certain que l'hydrogène vert prendra une part importante dans le bouquet énergétique. On le trouvera sous plusieurs formes : carburants verts, méthanol, méthane ... etc. On le trouvera aussi sous forme de produits et intrants pour l'industrie. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'ammoniac vert, c'est un produit qui a acquis une bonne maturité technologique et qui a plusieurs applications industrielles dont notamment la fabrication des engrais chimiques. La production d'engrais à partir de l'ammoniac vert peut trouver une grande acceptabilité sur le marché international.

Quels seront les moyens de développement de ce marché dans les années à venir ?

Aujourd'hui, nous devons aller vers la mise en place d'installations industrielles pilotes qui nous permettent à la fois d'affirmer la volonté de notre pays de se diriger vers une économie verte et de se positionner en tant que producteur d'énergie et de commodités vertes. Ces installations serviront aussi comme plateforme de formation pour nos cadres et techniciens et représenteront un environnement propice pour une collaboration entre l'université et l'entreprise pour le développement de recherches appliquées.

La Tunisie accompagnera ainsi le développement de la technologie de l'hydrogène vert et sera ainsi très compétitive lorsque cette technologie atteindra sa maturité. Nous pourrons espérer devenir des acteurs importants dans la production de cette forme d'énergie et même producteurs de certaines parties de la chaîne de valeur de la production de l'hydrogène vert.