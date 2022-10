Tunisie: USBG - En dents de scie

Avec une courte et difficile victoire à domicile sur l'OSB et une défaite à Réjiche, l'USBG est loin de convaincre et de rassurer

Une chose est sûre : ce n'est pas la grand USBG des trois dernières années qui faisait de belles entames de saison et qui annonçait la couleur d'entrée.

Et qui faisait trembler ses adversaires à Ben Guerdane comme loin de ses bases. Cette année, c'est plutôt un début timide qui pose pas mal de points d'interrogations même s'il était pressenti après tous les changements opérés dans l'effectif et l'instabilité au niveau administratif avec un comité de direction provisoire intérimaire qui a mal géré l'intersaison et l'élection sur le fil d'un bureau directeur durable présidé par Jlidi El Orf, la veille du démarrage du championnat. Sans oublier le chambardement du staff technique avec quasiment une nouvelle équipe et un nouveau chef : Chaker Meftah.

Contre l'OSB, ça n'a pas marché comme sur des roulettes avec une victoire tirée par les cheveux par un but à zéro et une prestation loin d'avoir été de haut niveau. Au second match contre les Mahdois de Réjiche, à vrai dire, on ne s'attendait pas à une grande riposte et à un visage différent ni à un progrès palpable et la défaite par un but, encaissé dès la première mi-temps, n'a fait que le confirmer. Les Benguerdanais n'ont pas réussi à remettre les pendules à l'heure et se sont résignés à rentrer de ce déplacement avec zéro point. Certes, il y avait, dans l'équipe qui a affronté l'AS Réjiche, trois absents de marque qui étaient avec l'équipe nationale olympique au Congo pour le match de second tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique 2023.

Le gardien Ahmed Láabidi même si ça ne posait pas problème puisque Ali Kalai est le titulaire actuel du poste. L'arrière central Chawkhi Ben Khedher qui est une pièce maîtresse de la charnière centrale. Le latéral Mohamed Amine Zghada, très actif sur son flanc avec beaucoup d'apport sur le plan offensif. C'est l'argument sur lequel a tablé le coach Chaker Meftah pour expliquer le faux pas des siens devant les Mahdois de Ŕéjiche. Mais il doit dès maintenant penser à une réhabilitation rapide car le compte à rebours semble avoir commencé pour lui.