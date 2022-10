Tunisie: "Shobbak" - Opportunité, décentralisation et initiative artistique

Une collaboration citoyenne qui lance un programme de formation à la gestion culturelle et la production artistique

L' "Alliance Shobbak", qui regroupe des structures actives depuis des années dans le secteur culturel dans différentes spécialisations, à savoir "Akacia Production", "l'Alternative Culturelle" et "Chrita Communication", lance un programme de formation qui œuvre pour la décentralisation culturelle à partir de la formation des jeunes souhaitant travailler dans le domaine de l'organisation d'événements culturels ainsi que les artistes émergents, dans les mécanismes de la gestion culturelle et la production artistique.

Pour cette première phase du projet, "Shobbak" vise quatre régions tunisiennes : Gafsa, Menzel Bourguiba, Teboursouk et Siliana via des appels à participation pour les jeunes âgés de 18 à 35 ans. La première formation porte sur l'acquisition des connaissances et des compétences liées à la gestion culturelle et l'organisation d'événements dans le domaine culturel, et le deuxième s'adresse aux artistes et aux groupes musicaux émergents, qui entendent faire leurs premiers pas vers la production musicale professionnelle.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme culturel " Dayer ma ydour ", mis en œuvre par Cultural Resource Foundation et cofinancé avec l'Union européenne. D'ailleurs, l'"Alliance Shobbak", forte de son expérience dans ce domaine et consciente des défaillances et entraves que rencontrent les jeunes entrepreneurs culturels, a porté à bras-le-corps ce programme qui vise à démocratiser l'accès à la culture en misant sur la dynamique entre les professionnels du métier, les associations et les jeunes activistes.

Tout en prenant en considération leur besoin de s'organiser en écosystèmes pérennes, consacrant le principe d'indépendance dans la gestion artistique et financière et favorisant le développement économique dans les régions que le programme de formation couvrira année après année. Le programme de formation sera lancé en janvier 2023 à travers l'organisation de cycles de formations, aboutissant à la production de projets artistiques, dont chacun bénéficiera d'une tournée artistique dans les quatre régions participantes, dans le cadre d'événements organisés par des jeunes bénéficiant de la formation du management culturel. L'appel est déjà lancé, il prendra fin le 6 novembre. Bon vent !