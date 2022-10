Ile Maurice: FAO - Ameenah Gurib-Fakim invitée à siéger au sein d'un comité scientifique

L'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a consacré l'ancienne présidente de la République Ameena Gurib-Fakim en l'invitant à siéger au sein du Scientific Advisory Committee (SAC) de l'organisation. Et cela, en raison, dit le Dr Qu Dongyu, le directeur général de la FAO, de son "extensive expertise and knowledge on agrifood systems transformation, and on driving progress towards the achievement(... )", des objectifs de développement durable.

Quel sera le rôle du SAC ? Explications du Dr Qu Dongyu : "The SAC will act as a broker of science and evidence, and not an advocate, and contribute to countries' transformation pathways and their implementation on enhancing the agrifood systems knowledge and evidence base."

Sollicitée, Ameenah Gurib-Fakim nous a déclaré qu'elle est fière de faire partie de ce prestigieux comité de la FAO. "J'interviendrai comme scientifique et en mon nom personnel. Et même si je n'y représente pas l'île Maurice, c'est un honneur pour moi de contribuer au dialogue sur la sécurité alimentaire non seulement dans un environnement menacé par le changement climatique mais aussi face à la reprise de l'économie mondiale après le Covid-19 qui nous a fait réaliser encore plus l'importance de la sécurité alimentaire."