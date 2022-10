Ile Maurice: Five-a-side. F5 Corporate League - Elie & Sons renaît de ses cendres

Première victoire pour Elie & Sons dans ce tournoi de la F5 Corporate League, compétition qu'organise Le Five Centre de Foot à Terre-Rouge. Les protégés de Robin Nurjandoa (groupe Old Trafford) ont battu Rank Interactive sur le score de 6-1. L'UBP (groupe Anfield), la MCB (groupe Wembley) et Lolo (groupe Old Trafford) continuent à dominer les débats et sont toujours invaincus. A noter le carton plein de Sofap qui a infligé le plus lourd score de la compétition (27-2) à CMH.

"Mon équipe commence à prendre ses repères. C'est une jeune formation mise sur pied deux semaines avant le début du tournoi. Et c'est aussi notre première participation à un tournoi de cette envergure", dira Robin Nurjandoa, coach d'Elie & Sons. Ce dernier n'est pas un inconnu dans le giron du football. Il a été joueur et entraîneur de la sélection mauricienne de futsal. Il estime que ses joueurs aborderont la manche retour avec plus de sérénité et de volonté.

Elie & Sons a quitté la place de lanterne rouge et se positionne à la cinquième place avec ses premiers trois points, quoique loin derrière le leader Lolo (15 points), qui a battu Stonehage Fleming 9-0. Dans ce même groupe, Manser Saxon a conforté sa deuxième place après sa victoire sur DMS Corporate Services (10-6). Manser Saxon détient actuellement la deuxième meilleure attaque du tournoi avec 52 buts inscrits. Celle qui mène dans ce classement de meilleure attaque n'est autre que l'UBP avec ses 56 buts.

Samedi dernier, les joueurs de Patrick Tèche ont dominé Rogers Capital 14-2. "Je suis plus que satisfait de la performance de mes joueurs. Avec cinq victoires en autant de sorties, nous avons réalisé le carton plein. Il faudra maintenant aborder la manche retour avec le même enthousiasme et la même rigueur", confie le coach.

Dans ce groupe, PNL a eu raison d'Intelcia 14-2 alors que Sofap a renoué avec le succès en laminant CMH 27-2 et occupe la quatrième place. Samedi, UBP affrontera CMH, PNL aura pour adversaire Sofap et Intelcia en découdra avec Rogers Capital.

Dans le groupe Wembley, la MCB continue sa marche triomphale. Elle a battu Vivo Energy 7-1 et s'apprête à faire face à Super Hi Foods samedi. La MCB tentera, à coup sûr, d'augmenter son capital but face au dernier de la classe. La lutte pour les deux autres places du podium sera intense entre Deloitte et Swan. D'ailleurs, ces derniers seront face-à-face samedi. Lors de la manche aller, Deloitte avait eu raison de la Swan 6-1. Il y a de la revanche dans l'air...