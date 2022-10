Afrique du Nord: La commune d'Agadir réussit la première émission obligataire d'une collectivité territoriale au Maroc

Agadir — La commune d'Agadir a opéré avec succès une sortie sur les marchés financiers, à travers une opération qui a permis de lever 1 milliard de dirhams par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels nationaux et internationaux et dont l'objectif est de diversifier les sources de financement du Programme de développement urbain (PDU) de cette ville.

Il s'agit, selon un communiqué de la commune territoriale d'Agadir, de la première émission obligataire d'une commune à l'échelle nationale, après la publication, le 24 janvier 2022, des décrets relatifs aux règles qui régissent les opérations d'emprunt réalisées par les collectivités territoriales.

L'emprunt, d'un montant de 1 milliard de dirhams, sera essentiellement destiné à financer les projets et engagements de la commune d'Agadir dans le cadre du Programme de développement urbain (PDU) 2020-2024, lancé par sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste.

Il s'agit du programme auquel la commune contribue à hauteur de 2 milliards de dirhams, soit près de 30% du coût global, souligne la même source.

La souscription à l'opération a suscité l'intérêt et la double confiance d'investisseurs institutionnels nationaux et internationaux dans les fondamentaux financiers solides de la commune et dans la pertinence de sa stratégie de développement socio-économique, relève le communiqué.

C'est ainsi que la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) figure parmi les souscripteurs à l'émission au même titre que des investisseurs institutionnels nationaux, renouvelant ainsi la confiance dans le marché national des capitaux et dans les projets publics portés par les collectivités territoriales.

Cette opération est le résultat d'un partenariat et d'un échange fructueux avec le ministère de l'Intérieur qui s'est mobilisé pour rendre possible ce nouveau mode de financement innovant et ouvrir la voie à la diversification des sources de financement des collectivités territoriales dans la cadre de la stratégie nationale de déconcentration et d'autonomie financière.

Cette diversification, soutenue aussi par le ministère de l'Economie et des Finances, matérialise par ailleurs l'avènement d'une nouvelle classe d'actifs sur le marché des capitaux et de nouvelles opportunités pour les investisseurs.

Pour cette première opération du genre, la commune d'Agadir s'est adjoint les services d'un groupement de conseillers financiers constitué de CDG Capital (en tant que mandataire du groupement), Upline Corporate Finance et Attijari Finances Corp et a bénéficié du soutien de la Direction Générale des Collectivités Territoriales du ministère de l'Intérieur, ainsi que l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) qui s'est mobilisée, en amont et tout au long de l'opération, pour réaliser ce financement à caractère innovant.