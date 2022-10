Congo-Brazzaville: Développement de l'industrie touristique - La France entend apporter son expérience au Congo

Au cours d'un échange que la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Marie France Lydie Hélène Pongault, a eu le 25 octobre avec l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau, ce dernier a manifesté la volonté de son pays à apporter son expérience dans le processus de création, d'amélioration et de développement des sites touristiques sur toute l'étendue du territoire national.

Le moment de partage et de prise de contact entre les deux personnalités leur a permis de faire le tour des questions liées à l'industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs au Congo. Selon le diplomate français, cette rencontre lui a donné l'occasion de féliciter la ministre pour son entrée au gouvernement avant de lui affirmer son soutien et sa disponibilité afin de relancer et redynamiser le partenariat entre la France et le Congo dans les domaines touristique et culturel.

" Nous avons échangé pas mal d'idées. Nous ferons beaucoup de choses ensemble puisque nous nous sommes accordés sur plusieurs points. Nous avons parlé des sujets sur le baie de Loango jusqu'au Céfrad, en passant par les trésors architecturaux de Brazzaville, la promotion de la culture congolaise, l'exposition Gotène et autres ", a expliqué François Barateau.

Les deux personnalités devraient se rencontrer à nouveau afin de faciliter la mise en œuvre de certains points nécessaires pour la revalorisation du partenariat entre la France et le Congo dans son volet touristique et culturel.