Congo-Brazzaville: Lutte contre la tuberculose - Plaidoyer du ministre de la Santé pour la prise en charge des malades

Recevant en audience, une délégation conjointe composée des délégués de l'OMS, de l'Usaid, de l'Action Damien, conduite par le Dr Michel Kaswa Kayomo, directeur du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT), le ministre de la Santé , hygiène et prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani a pris un ferme engagement de mener auprès du gouvernement un plaidoyer pour le renforcement de la prise en charge des malades souffrant de la tuberculose.

Au cours de l'audience, la délégation conduite par le Dr Michel Kaswa Kayomo a présenté au ministre de la Santé, la revue externe sur les activités de lutte contre la tuberculose en RDC. "Nous avons conduit une délégation de la revue externe, c'est-à-dire des experts du niveau international, qui sont venus faire à son Excellence Monsieur le ministre de la santé le débriefing du déroulement de la revue externe du programme de la tuberculose, et parmi lesquels il y a ceux qui sont venus de l'USAID Washington, de Genève Afro, du Mali et de la Guinée", a-t-il renseigné".Le Dr Kaswa d'ajouter que "les éléments importants de cette discussion est que, sur base des descentes sur terrain, il ressort que le pays a fait d'énormes performances en terme de détection des cas de Tuberculose où la RDC vient de passer le cap de deux cent quinze mille cas de Tuberculose notifiés. Et par rapport au traitement, nous avons atteint 94 % de succès thérapeutique pour ce qui est de la Tuberculose", a t-il fait savoir.

Des défis

Le directeur du PNLT a révélé que la lutte contre la tuberculose est butée à plusieurs défis notamment les outils de diagnostic. "Les défis majeurs qui persistent en terme d'outils diagnostics que nous devons nous assurer de mettre dans les cinq cent seize zones de santé. Et nous avons deux mille quatre -vingt-trois centres de santé qui prennent en charge les malades souffrant de la tuberculose qui doivent être équipés", a t-il souligné. En outre, le Directeur du PNLT a appelé le gouvernement à fournir beaucoup d'efforts pour mettre à la disposition des hôpitaux des médicaments afin de bien traiter les malades qui y sont diagnostiqués".

Enfin, il a souligné qu'après cette séance de travail, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a été très ouvert et très chaleureux en indiquant que c'est aussi sa perception au-delà de l'apport des partenaires et que c'est le moment que le gouvernement de la République mette aussi la main dans la poche pour l'achat additionnel des médicaments.