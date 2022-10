Congo-Kinshasa: Retombées du Sommet de la CEEAC à Kinshasa - Félix Tshisekedi investi facilitateur dans la crise tchadienne

Réunis hier à Kinshasa, dans un sommet extraordinaire consacré exclusivement à la situation de crise qui prévaut en République du Tchad, les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de la CEEAC ont levé l'option de s'impliquer en vue d'aider ce pays à retrouver rapidement son équilibre politique.

Parmi les mesures prises à l'issue de ce 2ème Sommet extraordinaire, figure en premier lieu la désignation de Félix Antoine Tshisekedi, qui est président en exercice de cette Organisation régionale, par ses pairs comme facilitateur dans la crise politique qui secoue le Tchad.

Dans son mot de clôture, le Président en exercice de la CEEAC a plaidé pour l'implication ferme de tous afin d'aider un pays membre en crise à retrouver son équilibre politique. Ce avant de déclarer : "l'heure n'est plus aux discours, mais aux actions concrètes pour donner la chance à ce pays frère de retrouver son équilibre politique".

Dans son mot d'ouverture prononcé quelques heures plus tôt, il avait circonscrit la situation qui prévaut actuellement en République du Tchad, en déplorant les événements tragiques survenus le 20 octobre dernier à Ndjamena, causant des morts et des blessés. C'est pourquoi, il y a nécessité pour les Etats membres d'aider le pays à sortir de la crise qui le frappe.

Il a rappelé que la CEEAC et l'Union Africaine ont soutenu la première phase de la transition tchadienne et salué la tenue du dialogue national ayant planté le décor institutionnel et politique en vue de l'organisation prochaine d'élections pacifiques et crédibles dans un délai raisonnable.

Malheureusement, a-t-il souligné, dès la fin de ce dialogue couronné de succès par un large consensus, la crise politique a refait surface ! Soudain, l'espoir d'une réconciliation nationale s'est ainsi éloignée, a-t-il constaté. Pour rappel, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) est composée de 11 pays membres, à savoir : l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Congo/ Brazzaville, le Congo/Kinshasa, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, et le Tchad.

Dom

MOT D'OUVERTURE DE LA 2ème SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA CEEAC

Excellences Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement des États membres de la CEEAC ; Mesdames et Messieurs les Représentants des Chefs d'État et de

Gouvernement des États membres de la CEEAC ; Monsieur le Président de la Commission de la CEEAC ; Mesdames et Messieurs les Ministres des États membres de la CEEAC ;

Permettez-moi de vous remercier pour votre disponibilité et de saluer chaleureusement votre participation à cette 2ème Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC organisée dans le cadre du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique centrale et consacrée à la situation de la transition en République du Tchad.

Je voudrais également vous exprimer toute ma gratitude pour la promptitude avec laquelle vous avez bien voulu répondre à mon invitation vous adressée dans un délai relativement court. Votre participation à cette session témoigne, à l'évidence, de l'intérêt que vous portez au processus de transition en cours en République du Tchad et de la fraternité qui nous lie tous au Peuple tchadien avec lequel nous avons, du reste, un destin commun.

Depuis le 20 avril 2021, le Peuple tchadien traverse une période très difficile par suite de la disparition tragique de son Président, Feu le Maréchal Idriss Deby Itno, mort au front pour défendre son pays menacé de déstabilisation par des forces négatives. Je salue la mémoire et la bravoure de ce digne fils d'Afrique.

Comme vous le savez, un évènement tragique est survenu à N'Djamena, capitale de la République du Tchad, le 20 octobre dernier. Des pertes en vies humaines y ont été enregistrées, de même que de nombreux blessés. Tout en saisissant cette occasion pour déplorer ce drame, j'aimerais, avant toute chose, présenter au nom de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale, et à celui de la

République Démocratique du Congo, mes condoléances les plus attristées au gouvernement ainsi qu'au peuple tchadiens ; et, je vous prie, de bien vouloir observer un moment de recueillement en mémoire des victimes.

Fidèles à notre solidarité légendaire, notre continent et notre sous-région, l'Afrique centrale, sont venus à la rescousse du Tchad et accompagnent depuis lors les Tchadiens dans leurs efforts pour retrouver la normalité constitutionnelle et républicaine.

C'est dans cette perspective que l'Union Africaine et la CEEAC ont soutenu la première phase de la transition et salué la tenue du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) censé planter le décor institutionnel et politique de la tenue des élections pacifiques, démocratiques et crédibles dans un délai raisonnable.

Cependant, à peine que les lampions de ce Dialogue se sont éteints, la crise politique que nous croyions être engagée dans la voie de son dénouement grâce au consensus dégagé sur la seconde phase de la transition à l'issue de ce rendez-vous historique de réconciliation nationale et de refondation de l'État tchadien, est relancée.

Manifestement ce consensus semble voler en éclats et la rue a repris la parole avec en solde mort d'hommes par dizaines. Le climat politique s'est brutalement détérioré et l'horizon s'est assombri à nouveau. L'espoir d'un renouveau démocratique au Tchad sur fond de réconciliation nationale s'est effrité.

Ce dérapage dramatique nous place devant nos responsabilités et met à

rude épreuve notre capacité en tant qu'organisation sous-régionale de résoudre les problèmes de l'Afrique centrale et de tenir notre engagement commun d'assistance mutuelle conformément à l'article 3 du Traité révisé de la CEEAC.

L'enjeu est de taille et le défi à relever majeur, car il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le Peuple tchadien, en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'U.A et de la CEEAC ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareilles circonstances.

A cet effet, le Président de la Commission nous présentera l'état des lieux de la situation politique au Tchad afin de nous permettre de réfléchir sur les voies et moyens d'éteindre le feu qui vient de s'allumer et d'éviter la catastrophe qui semble se dessiner à l'horizon.

Point n'est besoin de rappeler qu'en raison du principe de la subsidiarité, les recommandations et décisions que nous prendrons détermineront certainement celles de l'Union Africaine et de la communauté internationale dans son ensemble.

Face aux multiples défis sécuritaires, économiques et sociaux auxquels notre continent et notre sous-région sont confrontés, nous ne pouvons nous permettre ni l'exacerbation, ni l'enlisement de la crise au Tchad et n'avons pas du temps à perdre. Je reste convaincu que tout se fera dans l'intérêt du Peuple frère du

Tchad et nous souhaite plein succès dans nos délibérations de ce jour.

Sur ce, je déclare ouverte la 2ème session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEEAC. Je vous remercie. Sommet extraordinaire de la CEEAC à Kinshasa : communiqué final

1. Sur invitation de Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo, Chef de

l'Etat, et Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), s'est tenue à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo, le 25 octobre 2022, la 2ème Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC dans le cadre du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX) consacrée au processus de transition en République du Tchad.

2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a vu la présence des Chefs d'Etat et de Gouvernement suivants et/ou leurs représentants

:

- Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo, Président en Exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC ;

- Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-N'GUESSO, Président de la République du Congo ;

- Son Excellence Monsieur Faustin Archange TOUADERA, Président de la République Centrafricaine ;

- Son Excellence Monsieur le Général Mahamat Idriss DEBY ITNO, Président de la République du Tchad ;

- Son Excellence Prosper BAZAOMBANZA, Vice-président de la République

représentant Son Excellence Monsieur Évariste NDAYISHIMIYE, Président de la République du Burundi;

- Son Excellence Madame Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, Première Ministre, représentant Son Excellence Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République Gabonaise ;

- Monsieur Baltasar Engonga EDJO, Ministre de l'Etat à la Présidence du Gouvernement chargé de l'Intégration Régionale, représentant Son Excellence Monsieur Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président de la République de Guinée Equatoriale ;

- Monsieur Tete ANTONIO, Ministre des Relations Extérieures, représentant Son Excellence Monsieur João MANUEL GONÇALVES LOURENÇO, Président de la République d'Angola ;

- Monsieur Vincent BIRUTA, Ministre des Affaires Étrangères et de Coopération Internationale, représentant Son Excellence Monsieur Paul KAGAME, Président de la République du Rwanda ;

- Monsieur Mbayu Felix, Ministre Délégue auprès du Ministre des Relations Extérieures chargé de la Coopération avec la Commonwealth, représentant Son Excellence Monsieur Paul BIYA, Président de la République du Cameroun ;

3. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a également vu la présence de Monsieur l'Ambassadeur Gilberto da Piedade VERISSIMO, Président de la Commission de la CEEAC ;

4. La Conférence a suivi la cérémonie solennelle d'ouverture de la 2ème Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC dans le cadre du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX) consacrée au processus de transition en République du Tchad, marquée par le discours de Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo, et Président en Exercice de la

Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC ;

5. La Conférence a aussi suivi la présentation du rapport du Président de la Commission de la CEEAC, M. l'Ambassadeur Gilberto da Piedade VERISSIMO, sur la situation relative à la conclusion de la première phase de la transition en République du Tchad et en a pris acte ;

6. La Conférence a félicité le Peuple tchadien dans son ensemble pour l'organisation du Dialogue National Inclusif et Souverain qui a pu rassembler une grande partie des partis politiques, des mouvements politico-militaires, des organisations de la société civile et d'autres composantes significatives de la société tchadienne.

7. Toutefois, la Conférence a pris note de la situation politique préoccupante en République du Tchad au lendemain du Dialogue National Inclusif et Souverain tenu à N'Djamena du 20 août au 08 octobre 2022 ;

8. La Conférence a présenté ses condoléances au Gouvernement et au Peuple Tchadiens pour les pertes en vies humaines survenues lors des manifestations du 20 octobre 2022 à N'Djamena et dans d'autres villes du Tchad, et a, par la même occasion, condamné le recours à la violence à des fins politiques ;

9. La Conférence a lancé au Gouvernement et au Peuple Tchadiens un appel à la paix, nécessaire pour le développement économique de la République du Tchad ;

10. La Conférence a décidé de la désignation de Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo, et Président en Exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, comme Facilitateur au processus de Transition en République du Tchad ;

11. La Conférence a décidé de la désignation du Président du Conseil de Ministres de la CEEAC et Ministre de l'Intégration Régionale et Francophonie de la RDC et du Président de la Commission de la CEEAC comme Envoyés Spéciaux, pour appuyer le Facilitateur désigné dans sa mission de facilitation du processus de Transition au Tchad ;

12. La Conférence exhorte les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad, particulièrement l'Organisation des Nations Unies (ONU) et l'Union Africaine (UA), à maintenir et à renforcer leur appui diplomatique, financier, matériel et technique nécessaire au processus de transition dans ce Pays ;

13. La Conférence a adressé une motion de remerciements à Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo, et Président en Exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, pour son leadership et son engagement pour une paix durable dans la région, matérialisés à travers la convocation de la présente Session Extraordinaire ;

14. La Conférence a, en outre, remercié le Gouvernement de la République Démocratique du Congo pour l'appui technique, logistique et financier en vue du plein succès de cette 2ème Session Extraordinaire de la Conférence ;

15. La Conférence a, enfin, félicité le Président de la Commission de

la CEEAC et son équipe pour le travail abattu en vue de l'organisation réussie de la présente Session Extraordinaire de la Conférence.

Fait à Kinshasa, le 25 octobre 2022