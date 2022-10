Afrique de l'Ouest: Inclusion financière - YMO arrive pour contribuer au relèvement du taux de bancarisation

Acteurs du secteur privé des banquiers, acteurs du secteur des télécommunications, simples opérateurs économiques et autorités gouvernementales de la Guinée Conakry sont venus nombreux ce mercredi 26 Octobre 2022, à l'Hôtel Primus de Conakry, pour participer au lancement officiel des activités de FinTechYMO. Précisément du lancement officiellement sa solution mobile money en Afrique.

Cette application a donc été publiquement dévoilée, à l'occasion de cette cérémonie officielle. M. Barry Abdoulaye, son président directeur général et fondateur, a remercié les investisseurs extérieurs et locaux qui accompagnent ce projet depuis au moins trois ans.

Au service de la diaspora de France et d'Europe depuis trois ans déjà, la FinTech africaine ouvre ainsi, ses services aux populations locales. «Ces derniers pourront désormais effectuer des dépôts et retraits gratuitement, transférer de l'argent à des frais ne dépassant pas 1% ou encore recevoir de l'argent depuis l'Europe, directement sur leur téléphone mobile tout en bénéficiant d'un excellent taux de change. .L'application est conçue pour fonctionner avec ou sans connexion afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ses services. Avec des frais de 1% là où les majors prennent 9%. », a indiqué M. Abdoulaye Barry. Qui n'a pas manqué de remercier les autorités de la Transition et du Gouverneur de la Banque centrale de Guinée, pour l'attention accordée à l'implantation de YMO en terre guinéenne qui compte à ce jour plus d'un 500 mille utilisateurs dans le pays. « Nous voulons saluer les investisseurs au niveau des télécommunications. Il faut offrir une autre alternative pas pour la seule diaspora mais pour les populations africaines. Nous n'avons pas besoin de solutions américaine ou française. Nous-mêmes, nous pouvons créer notre propre solution pour financer les besoins urgents d'argent. Nous profitons de cette tribune, pour saluer les banques, les télécoms qui sont nos partenaires. Car, il faut connecter plus de 12 millions de personnes qui sont dans le pays rural. », a précisé M. Barry. Au nom du Gouverneur de la Banque centrale de Guinée, M. El Hadj Mohamed Lamine Condé, vice – gouverneur, a salué l'arrivée des investisseurs qui croient en la Guinée. « Ymo est une solution à la faiblesse de l'inclusion financière. Sous Covid-19 nous avons assister au renforcement de l'inclusion financière à travers les moyens digitaux. Nous avons un taux de bancarisation qui était de 7% est passé à 23%. Ce grâce aux moyens digitaux. Plus spécifiquement, il y a trois millions de comptes bancaires sur un potentiel de 10 millions de personnes cibles », a -t-il dit. Il y a donc des efforts à fournir dans un environnement où le secteur informel représente 80% du tissu économique.

Dans son allocution, le représentant du Premier ministre empêché à cette cérémonie a adressé un message de soutien au nom du chef du Gouvernement de la transition au fondateur de YMO. « Au nom du Premier ministre, je vous assure de la disponibilité du Gouvernement à accompagner cette initiative privée qui créée de la valeur et de l'emploi. Les portes vous sont ouvertes que ce soit au niveau de la Banque centrale ou au niveau différents ministères en charge du secteur privé, des télécommunications et de la digitalisation, pour permettre une révolution au niveau de l'inclusion financière en république de Guinée », a lancé Thierno Ilyassa Baldé.

A noter que cette cérémonie a été aussi marquée par une démonstration de l'application et un jeu-concours interactif faisant intervenir l'audience et des témoignages d'utilisateurs et différentes prises de parole d'intervenants prestigieux.

Légende photo : Le Pdg – fondateur de YMO, Abdoulaye Barry aux micros des journalistes