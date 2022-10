Afrique de l'Est: A l'ONU, la RDC exige le retrait des troupes rwandaises de Bunagana

Le représentant permanent de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, Georges Nzongola Ntalaja, a fustigé l'occupation de Bunagana par le Rwanda sous couvert de rébellion du M23 depuis plus de quatre mois. Il l'a affirmé mercredi 26 octobre au cours d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'Est de la RDC. Il a aussi rejeté les allégations du Rwanda, qui accuse la RDC de collaborer avec les FDLR.

Dans ses recommandations, Georges Nzongola Ntalaja a demandé notamment au Conseil de sécurité d'exiger un retrait sans conditions des troupes rwandaises et du M23 de Bunagana et d'autres partie du territoire de Rutshuru et de condamner fermement le Rwanda par une résolution.

Il a appelé le conseil a s'assurer que chaque pays des Grands lacs règle ses différents avec ses propres rebelles.

Intervenant quelques minutes avant, le représentant du Rwanda au Conseil de sécurité a lui fustigé la présence des rebelles des FDLR dans l'Est de la RDC, " qui menacent la paix et la sécurité de la région ". Parmi ses multiples interrogations, il s'est demandé notamment pourquoi le Conseil de sécurité ne condamne pas les Etats qui collaborent avec les FDLR, qui constituent une menace pour le Rwanda.