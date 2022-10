Afrique: Demi-finale 11ème CAN Beach soccer - Le Sénégal défie le Mozambique

Sextuple champion en titre, l'équipe nationale du Sénégal va aller à la quête d'une quatrième finale consécutive en affrontant ce mercredi 26 octobre en demi-finale, le Mozambique, pays hôte de la 11ème Coupe d'Afrique des nations de Beach soccer. Une rencontre sera le remake de la finale de la précédente édition que les Lions du football de plage avait survolé, à Saly Portudal (Sénégal).

Tenante du titre, l'équipe nationale du Sénégal affronte ce mercredi 26 octobre au Vilanculos Beach (13h 30), en demi-finale, celle du Mozambique, paye hôte de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de beach soccer. Après leur carton plein réalisé en phase de poule, suite à ses probants succès contre l'Ouganda (10 buts à 1), le Madagascar (8-4), et l'Egypte (6-4), les Lions vont tenter de poursuivre le sans faute et se hisser à une quatrième finale d'affilée. Le Mozambique avait terminé à la deuxième place de la poule A devant le Maroc et le Malawi. Ces retrouvailles, entre le pays organisateurs et les Lions, auront des allures de revanche entre les deux équipes qui avaient disputé la finale de la dernière édition de la dernière édition au Sénégal. Les Lions confirmaient à domicile leur suprématie continentale avec une sixième sacre dont trois consécutivement.

L'enjeu de cette affiche sera une place en finale synonyme de qualification à la prochaine Coupe du monde.

"Le plus important, c'est que tout le monde attend le Sénégal en finale, pour moi le plus important n'était pas la qualification en demi-finale mais de se qualifier pour la finale. Le prochain match est contre le Mozambique, l'hôte que je respecte. L'équipe du Mozambique est très bonne et elle va jouer devant son peuple ici. Ils vont recevoir beaucoup de soutien de la part des Mozambicains", a confié Mamadou Diallo, l'entraineur des Lions. Le Maroc, leader du groupe A aux termes des matchs de poules, affronte l'Egypte, sortie deuxième du groupe B.