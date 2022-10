Seychelles: Les consuls honoraires des Seychelles se réunissent pour explorer les opportunités grâce aux relations diplomatiques

Les consuls honoraires des Seychelles exploreront les possibilités d'apporter des avantages supplémentaires dans divers domaines d'importance nationale et de renforcer la collaboration avec les partenaires internationaux lors d'une conférence biennale qui a débuté mercredi.

Organisée par le département des affaires étrangères sous le thème " Exploiter les opportunités grâce aux relations diplomatiques ", la conférence se déroulera du 26 au 28 octobre.

La conférence consulaire de cette année réunira des consuls honoraires dans les 26 districts des Seychelles pour permettre aux diplomates de comprendre les besoins des communautés et de créer un partenariat avec leurs districts d'adoption.

Lors de son allocution d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères des Seychelles, Sylvestre Radegonde, a déclaré : "C'est dans l'esprit de renforcer davantage ce rapport entre les consuls et les communautés locales que nous avons élaboré le programme " Adopter un district ".

Il a déclaré que depuis le lancement virtuel du programme lors de la conférence des consuls de l'année dernière, "cette année, vous aurez la chance de visiter votre district d'adoption. Cela devrait vous rapprocher de la communauté pour mieux comprendre leurs défis et leurs priorités afin que vous soyez dans une meilleure position pour y apporter votre contribution et votre soutien."

Plus de 70 consuls honoraires représentant les Seychelles sur les cinq continents sont présents dans la nation insulaire pour la conférence. La conférence de 2022 est la première à se tenir en personne après une interruption de quatre ans.

"Le Département des Affaires étrangères des Seychelles organise cette conférence pour s'assurer que nos consuls honoraires soient éclairés sur nos politiques nationales actuelles. Cette rencontre entre le Département des Affaires étrangères et le corps des consuls généraux et consuls honoraires du pays est en soi un rappel de la nature de la relation qui nous lie ", a déclaré M. Radegonde.

Lors de la cérémonie d'ouverture, un certain nombre de consuls honoraires ont reçu une marque d'appréciation pour avoir servi les Seychelles pendant 20 ans ou plus. Le premier à être reconnu fut le consul honoraire d'Espagne, Juan Gaspart. Avec 42 ans en poste, Gaspart est le plus ancien consul de l'archipel de 115 îles et le doyen des consuls honoraires des Seychelles.

"Pendant de nombreuses années, j'ai eu l'opportunité de servir les Seychelles, qui est un pays exceptionnel. Je fais toujours de mon mieux pour aider les Seychellois qui ont un problème lorsqu'ils viennent en Espagne et dans d'autres pays européens. C'est le plus important pour moi, et non le titre de doyen", a expliqué M. Gaspart.

Une autre consule de longue date, Maryvonne Pool, basée en Tanzanie, a déclaré à la presse qu'elle souhaitait faire avancer les jeunes.

"Aux Seychelles, les jeunes n'ont pas atteint le niveau qu'ils devraient avoir. Le consulat des Seychelles en Tanzanie est suivi par de nombreuses organisations de jeune et ils sont toujours à la recherche de programmes d'échange qui peuvent permettre aux jeunes des deux pays d'apprendre les uns des autres. Je pense qu'il est très important que le gouvernement se penche sur la jeunesse des Seychelles", a-t-elle déclaré.

Étant donné que l'État insulaire ne compte que neuf ambassades à l'étranger, il s'appuie fortement sur le travail des consuls honoraires pour promouvoir son programme diplomatique, forger de nouveaux partenariats avec les gouvernements et les organisations internationales, attirer les investissements et répondre aux besoins de ses citoyens à l'étranger.