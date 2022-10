Maroc: Ifrane - Don royal aux chorfas de Sidi Abdeslam Ben Yacoub

Ifrane — Une commission royale a procédé, mercredi, à la remise d'un don royal aux chorfas du mausolée Sidi Abdeslam Ben Yacoub (province d'Ifrane), dans le cadre de la commémoration du 24ème anniversaire de la disparition de feu SM Hassan II, que Dieu ait Son âme.

La cérémonie de remise du don royal s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province d'Ifrane, Abdelhamid El Mazid, du président du Conseil local des ouléma, du délégué provincial des Affaires islamiques, des chefs des services extérieurs, des élus, des représentants des autorités locales et des chorfas du mausolée Sidi Abdeslam Ben Yacoub.

A cette occasion, les chorfas Yacoubiyines ont exprimé leur profonde gratitude pour la Haute Sollicitude royale et réitéré leur attachement indéfectible au glorieux Trône alaouite.

Au terme de cette cérémonie, l'assistance a donné lecture à des versets du Saint Coran et imploré le Tout-Puissant de préserver Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, d'accorder longue vie et santé au Souverain, de guider Ses pas et de couronner de succès Ses actions inlassables au service du développement et du progrès du Royaume, et de Le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'Illustre famille royale.

Des prières ont été, également élevées, pour le repos de l'âme des regrettés souverains Feu Mohammed V et Feu Hassan II.