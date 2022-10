Algérie: ONU - Consultations sur la Mission d'appui des Nations unies en Libye

NEW YORK (Nations unies) - Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira lundi pour un briefing public, suivi de consultations à huis clos, sur la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL).

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour la Libye et chef de la mission onusienne, Abdoulaye Bathily, informera le Conseil pour la première fois depuis sa prise de fonctions, en cette qualité.

Dans un communiqué de presse du 1er septembre, les membres du Conseil ont souligné l'importance d'"un processus de dialogue et de réconciliation national inclusif et global visant, entre autres, à former un gouvernement libyen unifié" avec la participation pleine, égale, efficace et significative des femmes et l'inclusion des jeunes et de la société civile.

La situation sécuritaire en Libye est un sujet attendu de la réunion de ce lundi.

Les membres du Conseil ont été informés pour la dernière fois de la situation en Libye lors des consultations du 29 septembre, avec un exposé de la Sous-Secrétaire générale pour l'Afrique des Départements des affaires politiques et de consolidation de la paix et des opérations de paix, Ama Akyaa Pobee.