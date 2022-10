Afrique du Nord: Polisario - La relance de l'opération de paix au Sahara occidental dépend de l'arrêt de violation du droit des Sahraouis à l'autodétermination

Chahid El Hafedh — Le Front Polisario a affirmé que la relance de l'opération de paix au Sahara occidental demeurait tributaire de l'arrêt de violation du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Cette déclaration a été faite lundi lors de la réunion du Bureau permanent du secrétariat général du Polisario sous la présidence du président sahraoui, Brahim Ghali, consacrée à l'examen des derniers développements de la situation au Sahara occidental.

"La responsabilité des Nations Unies et du Conseil de sécurité vis-à-vis de la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique est, plus que jamais, mise à l'épreuve", précise le communiqué ayant sanctionné la réunion, affirmant que "le peuple sahraoui poursuivra sa lutte légitime sous la conduite de son seul et unique représentant légitime, le Front Polisario, jusqu'au recouvrement de la souveraineté totale de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) sur l'ensemble de ses territoires".

Selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), "les participants à la réunion ont salué le courage et la résolution affichés par le peuple sahraoui lors de la célébration du 47e anniversaire de l'unité nationale", rappelant sa symbolique historique ainsi que son rôle en tant que tournant décisif dans la lutte de libération nationale sous la conduite du Polisario.

Le Front Polisario a en outre mis en avant les récents succès réalisés par la question sahraouie, dont l'établissement de relations diplomatiques entre le Sahara occidental et de nombreux pays et les positions fortes en faveur de la lutte du peuple sahraoui affichées lors de la visite d'Etat du président sahraoui en Afrique du Sud, la visite du Premier ministre en Irlande et celle du ministre de l'Intérieur en Mauritanie.

Le Bureau permanent du Secrétariat national du Front Polisario s'est, par ailleurs, félicité du large soutien manifesté à la question sahraouie lors des travaux de la 77e Assemblée générale des Nations Unies et dans le cadre de sa quatrième commission, ainsi que de l'inscription de cette question au Conseil de sécurité.