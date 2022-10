Maroc: Parution d'un nouveau numéro de la revue des FAR

Rabat — Un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, proposant aux lecteurs une panoplie de sujets ayant marqué l'actualité durant les mois d'août et de septembre, dont le Discours Royal à l'occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, tout en consacrant un dossier à la formation commune de base des Appelés au service militaire.

Dans son éditorial, la revue, qui a publié le texte intégral du Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, souligne que la Révolution du Roi et du Peuple incarne le pacte indéfectible entre le Trône Alaouite et le peuple marocain, consolidant ainsi les fondamentaux de la Nation qui font de la Monarchie le garant du développement, de la stabilité et de la pérennité au Maroc.

"La célébration de cette glorieuse épopée, le 20 août de chaque année, rappelle à tous les Marocains la force d'attachement au Trône Alaouite, ainsi que le devoir de défense de l'intégrité territoriale du Royaume", souligne la publication, ajoutant que le Discours Royal dresse un constat profond de patriotisme sincère et de constance dans les positions.

Le Souverain a ainsi rappelé que "le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit".

D'autre part, l'éditorial de ce numéro précise que la célébration du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple a coïncidé cette année avec la fin de la première phase du service militaire, notant que durant cette période, les 20.000 Appelés au 37ème Contingent ont suivi une formation commune de base dans les Centres et Unités des FAR.

Dans ce sens, la revue consacre le dossier de ce numéro à cette formation commune de base des Appelés au service militaire du 37ème contingent, qui ont prêté serment, le 15 septembre 2022, dans les différents centres de formation, à l'occasion de la fin de la première phase.

Cette phase dite Formation Commune de Base a été riche en activités, relève la publication, faisant observer que désormais, les Appelés défilent correctement, pratiquent du sport et se conforment avec discipline aux programmes de formation.

"Ils ont suivi, pendant quatre mois, des cours théoriques et pratiques, vécu l'expérience du Bivouac et participé au Championnat des Jeux nationaux des Appelés, avant leur départ en permission", précise la revue.

Ce numéro revient également sur la coopération militaire entre le Royaume et certains pays, à savoir Djibouti, Israël, les Etats-Unis d'Amérique ou l'Egypte, tout en évoquant l'organisation d'une formation sur les engins lourds dans le cadre de la coopération Maroc-ONU.

Par ailleurs, la publication rapporte dans la rubrique "Sports", que Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé à Rabat la finale de la 1ère édition de la Coupe du Trône de Polo, tenue du 15 au 18 septembre 2022, dont la finale a été remportée par la Garde Royale au "Club Polo de la Garde Royale".

La même rubrique indique que Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, le 25 septembre 2022, à la carrière de compétition de l'Ecole Royale de Cavalerie (ERC) à Témara, le Grand Prix "Sa Majesté le Roi Mohammed VI" de saut d'obstacles. Cette épreuve est la dernière au programme du concours de saut d'obstacles trois étoiles (3*), organisé les 23, 24 et 25 septembre.

Sous la rubrique "La vie dans l'armée", la revue indique que les FAR ont signé une convention avec le ministère de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, visant à promouvoir les conditions sociales des personnes en situation difficile.

La publication a consacré sa rubrique "Zoom" à la présentation de l'avion Canadair en tant qu'"autre atout du Maroc pour protéger son couvert forestier contre les flammes", affirmant que le Royaume a été l'un des premiers pays au monde à se doter d'une flotte aérienne pour lutter contre les incendies.

La rubrique "Focus" a, quant à elle, mis en lumière le Musée des Armes "Borj Nord" de Fès en tant que joyau de l'architecture militaire. "Le Musée fut bâti sur un site pittoresque dominant la ville de Fès et ses environs. La fortification de défense qui remonte au 16ème siècle abrite une collection muséale permanente d'un grand intérêt historique", peut-on lire.

En outre, la rubrique "Recherche et Développement" a abordé, dans ce numéro, l'intégration de la simulation lors du développement des projets de Recherche et Développement.

"Les projets développés dans le cadre des travaux de Recherche et de Développement constituent des solutions efficaces et efficientes, permettant de répondre à des besoins spécifiques pour palier des contraintes d'ordres technique et logistique", révèle le numéro.

Dans la rubrique "Santé", la revue s'attarde sur le développement technologique au service de la lutte contre le cancer de la prostate, informant que le service d'urologie de l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V de Rabat, en collaboration avec le Groupe d'Andrologie et de Médecine Sexuelle (GRAMS), a organisé, le 23 septembre 2022, le 1er séminaire sur la biopsie de la prostate par fusion d'image par voie transpérinéale en utilisant le Système KOELIS, une première au niveaux national et continental.