Gabon: Akewa Accélérateur encadre 30 startups à travers le PAJPPI

Le Programme d'Accompagnement des Jeunes Porteurs de Projets Innovants (PAJPPI) est porté par l'Accélérateur de croissance AKEWA et soutenu par AfriLabs, l'Agence Française de Développement (AFD) et le Fonds d'Amorçage Digital Africa.

Depuis plusieurs année, la jeunesse gabonaise est plus portée vers l'entrepreneuriat. Elle commence à comprendre que la Fonction publique n'est plus la seule option pour s'autonomiser et s'insérer dans la société. Ainsi, les incubateurs, accélérateurs et pépinières de startups enregistrent plusieurs jeunes porteurs de projets innovants. Parmi eux, nombreux ne conçoivent plus la création d'entreprises comme un simple moyen de sortir du chômage, mais ils la considèrent plutôt comme une indépendance qui les aide à concevoir leur projet de vie, un projet qui va favoriser la création des opportunités d'emploi.

Ceci ne pourra être concevable qu'avec la disponibilité des ressources financières et surtout, d'un soutien professionnel pour adopter une approche entrepreneuriale. D'où l'idée de former de jeunes porteurs de projets et des futurs patrons d'entreprises par les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat assermenté.

Le programme PAJPPI a commencé depuis juillet dernier.Il vise à encourager l'entrepreneuriat et favoriser l'insertion socio-économique des jeunes. Les formations vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois de novembre et les modules de formations sont élaborés en partenariat avec plusieurs structures comme BBC Conseils, les Cabinet BIWALA ou encore, l'Observatoire de développement durable (ODDIG) pour ne citer que celles-là.

À ce sujet, Fabrice Nchango, CEO de AKEWA ACCÉLÉRATEUR a déclaré que : " ce processus d'accompagnement a démarré avec un groupe de 30 startups de projets représentant différents secteurs d'activité (Agriculture, Pâtisserie, Traitement de déchets plastiques, Innovation numérique, Confection objets d'art, énergies renouvelables, industries culturelles et créatives), tandis que la sélection des candidats a été faite sur la base d'un formulaire d'inscription, d'entretiens personnalisés avec les représentants de chaque start-up constitué autour d'une équipe maximale de 4 personnes. Ainsi 120 jeunes gabonais seront directement impactés par ce programme ambitieux ".

Le CEO d'Akewa Accélérateur a ainsi poursuivi que " le premier cycle de formation a duré de 2 mois et s'est déroulé en présentiel. Le focus était essentiellement porté sur les concepts généraux de l'entreprise, à savoir : le point de départ, comment passer de l'idée à la création de l'entreprise, la finance, la fiscalité, l'étude de marché, les formalités administratives, le business plan (Plan d'affaire), en terminant par le profil de l'entrepreneur qui est le point clé de cette mission. Ce dernier doit être coaché, conseillé tout le long de ce processus ".

Cette première phase de formation s'est achevée par la programmation d'entretiens individuels pour chaque porteur de projet par un coach chargé et spécialiste de l'accompagnement.

A la fin de cette formation, des parchemins et des distinctions seront délivrés aux porteurs de projets ayant participé à l'ensemble des ateliers de formation et séances de conseil et coaching individuel.

Ces parchemins couronnent l'achèvement du cycle du programme de formation, et l'accompagnement et pose les premières balises de l'entrepreneur dans son parcours professionnels.