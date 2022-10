Algérie: 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération - Un riche programme culturel dans toutes les villes du pays

Alger — Le ministère de la Culture et des Arts annonce un riche programme d'activités culturels et de festivals à travers les 58 wilayas du pays et les établissements sous tutelle, à l'occasion de la commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale, a-t-on appris auprès du ministère.

Ces célébrations qui coïncident également avec la tenue du 31e Sommet arabe à Alger comptent, tout au long du mois de novembre, sept festivals, de très nombreuses projections cinématographiques, une centaine d'expositions et une soixantaine de spectacles dans différentes villes du pays.

Les festivals nationaux du théâtre amazighe à Batna, du théâtre féminin d'Annaba, du monologue et du théâtre à Tindouf, de la poésie féminine à Constantine, ou encore celui dédié aux étudiants des Ecoles d'Arts à Oran, se tiendront du 4 au 30 novembre, en plus du festival local de la chanson Aâroubi à Blida et du Festival international de l'enluminure et de la calligraphie, prévu à Tlemcen.

L'Office national pour la culture et l'information (Onci) prévoit un riche programme dans ses salles à Alger, Constantine, Oran, Boumerdes, Tipasa et Sétif comportant de nombreuses exposition de photographies d'archives, des projections de films historiques et des spectacles et opérettes.

Pour sa part l'Office Ryadh El Feth (Oref) propose une large choix de films historiques et de documentaires en plus d'un salon du livre et de nombreux ateliers pour enfants, alors que l'Agence algérienne pour la rayonnement culturel (Aarc) prévoit des expositions et des projections à la villa Dar Abdeltif.

Dans ce même cadre l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih abrite de nombreux spectacles à l'instar de l'opérette "Ala Fa Achehadou", et les "Journées de la chanson révolutionnaire", alors que le Théâtre national algérien a entamé lundi son programme quotidien de spectacles et de théâtre de rue.

Le Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, devra abriter un salon arabe du livre, du 27 octobre au 4 novembre, en plus de deux exposition sur le patrimoine culturel immatériel algérien et sur la préhistoire, alors que la Palais de la Culture de Tlemcen ouvrira ces locaux pour des expositions, une rencontre universitaire sur la poésie populaire, et les 8e Journées du court métrage.

Expositions, salon locaux du livre, rencontres, conférences, projections et spectacle sont également au programme de toutes les directions locales de la Culture et des Arts pour la commémoration du déclenchement de la Guerre de libération nationale.