Algérie: Une commission nationale pour promouvoir la visibilité et le classement des établissements d'enseignement supérieur

Alger — Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a annoncé mercredi la création d'une commission nationale de promotion de la visibilité et du classement des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, selon un communiqué du ministère.

La création de cette commission intervient en application des engagements et instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à faire de l'Université une locomotive de développement économique et d'innovation contribuant à la création de la richesse et à l'augmentation du niveau d'employabilité des diplômés, ajoute le communiqué.

Elle veillera, en outre, à proposer des mécanismes techniques et organisationnels dans ce sens, à travers la prise de dispositions et mesures à même d'améliorer le classement des établissements universitaires et de recherche aux niveaux, régional et mondial.

La même commission devra également accompagner les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers l'amélioration de la visibilité de leurs activités, travaux et produits, a-t-on fait savoir.

Composée d'enseignants et de chercheurs permanents issus de différentes universités et établissements de recherche, à travers l'ensemble du territoire national, la commission peut solliciter des experts scientifiques et techniques locaux et étrangers, selon la même source.