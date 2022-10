Afrique: L'Algérie réitère l'attachement au rôle central de l'ONU et au multilatéralisme

Alger — L'Algérie réitère son "attachement" au rôle central des Nations unies et au multilatéralisme, en entretenant une coopération exemplaire avec le système de l'ONU, à travers des actions multidimensionnelles visant à renforcer davantage sa contribution à la préservation de la paix et de la sécurité, a indiqué le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, à l'occasion de la célébration de la Journée des Nations unies.

"A l'instar de toutes les nations éprises de paix et attachées aux valeurs et principes consacrés par la Charte de l'ONU, l'Algérie célèbre cette année la Journée des Nations unies, qui a marqué, il y a 77 ans, l'avènement d'une étape charnière dans l'Histoire contemporaine. Cette célébration est d'autant plus auspicieuse pour l'Algérie qu'elle coïncide avec la double date historique et symbolique du soixantenaire de son indépendance et de son accession à l'ONU en tant qu'Etat membre", a affirmé M. Lamamra dans une déclaration.

A cette occasion, a-t-il souligné, "l'Algérie réitère son attachement au rôle central de l'ONU et au multilatéralisme en tant que forum d'harmonisation des visions et des ambitions des Etats membres, qui aspirent à asseoir un ordre international juste et équitable et qui permet à tous les Etats de vivre en paix et d'accéder à une prospérité partagée".

"Fidèle à cette vision, l'Algérie entretient une coopération exemplaire avec le système des Nations unies, à travers des actions multidimensionnelles visant à renforcer davantage sa contribution à la préservation de la paix et de la sécurité, la protection des droits de l'Homme et la promotion du développement durable", a ajouté le ministre.

Selon la chef de la diplomatie, "l'accession à cet important organe onusien permettra à l'Algérie de redoubler d'effort en la matière et de marquer de l'empreinte de ses convictions et engagements le cours des efforts devant être déployés pour opérer des évolutions soutenues en faveur de la satisfaction de tous les droits de l'Homme au bénéfice de tous les peuples".

Aussi, a-t-il poursuivi, "l'aspiration de l'Algérie à accéder au Conseil de Sécurité en tant que membre non permanent, pour le mandat 2023-2024, traduit son ambition d'apporter sa contribution à l'action mondiale pour la paix, en focalisant les efforts sur la promotion des solutions pacifiques, le renforcement des principes de non alignement et d'un multilatéralisme revigoré".

Cette année est également marquée par "l'accueil du 31ème Sommet de la Ligue des Etats arabes, les 1 et 2 novembre 2022, l'Algérie offrira une plateforme aux Chefs d'Etat et de Gouvernement arabes et aux leaders des pays et des institutions internationales et régionales, pour redonner la chance à la diplomatie et à la paix dans le règlement des conflits, qui mettent en péril des vies et menacent le bien-être de tous".

Un Sommet qui sera également, pour le ministre, "une occasion de réitérer l'adhésion et l'attachement de tous à l'initiative arabe de paix et aux droits légitimes inaliénables du peuple palestinien, dont son droit à l'établissement de son Etat indépendant sur la base des frontières de 1967, avec Al-Qods comme capitale". "Il s'agira, en outre, de consolider les processus de règlement pacifique des crises dans les pays arabes, notamment en Libye, en Syrie et au Yémen, de manière à préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ces pays frères", a-t-il dit.

Le ministre des Affaires étrangères, a relevé en outre, que "la participation M. Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies à ce Sommet, sera de nature à conforter davantage l'action arabe commune et la coopération fructueuse entre les Nations Unies et la Ligue des Etats arabes, autour des questions inscrites aux agendas des deux organisations".

"Alger, en 2022, marque une opportunité précieuse pour la communauté internationale de se ressourcer dans le patrimoine historique de l'un des peuples dont les luttes et les sacrifices ont donné tout son sens à la raison d'être des Nations unies. Alger, en cette fête des Nations Unies, entretient la flamme d'une humanité dépassant une conjoncture tumultueuse et dangereuse pour se réconcilier avec elle-même et pour entretenir son attachement en cette maison commune de tous les peuples en tant que refuge permanent de leur espérance en un avenir meilleur", a conclu le ministre.