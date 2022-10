Algérie: APN - Présentation d'un exposé sur la réalité du secteur de l'Enseignement supérieur

Alger — La Commission de l'Education de l'Assemblée populaire nationale (APN) a entendu mardi un exposé du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, qui a évoqué la réalité du secteur et la démarche visant à atteindre la qualité dans la formation universitaire, a indiqué un communiqué de l'APN.

Au cours de cette présentation, le ministre a affirmé que "la vision prospective du secteur repose sur l'idée de faire de l'université un cadre d'éducation, de développement et de créativité, en cherchant à développer des pôles d'excellence dans de nombreuses spécialités en partenariat avec les entreprises économiques, en adéquation avec le développement scientifique et technologique mondial afin de répondre aux besoins de l'économie nationale".

"Dans le cadre de l'effort du secteur pour améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation dans les différents cycles, domaines et spécialités, le nombre d'offres nationales de formation proposées par les différents établissements universitaires a atteint 9.065 offres de formation", a expliqué le ministre, soulignant "qu'en concrétisation des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la nomenclature de formation a été révisée, en tenant compte d'assurer la cohérence dans la répartition des points de formation et les exigences de l'environnement socio-économique de chaque région".

Dans ce cadre, le secteur a œuvré à "créer un système basé sur l'innovation, motivant les étudiants et les enseignants à transformer leurs idées innovantes en des projets créateurs de richesse et d'emplois à travers la définition de mécanismes d'élaboration de thèses adaptables en start-up, à même d'avoir un brevet d'invention, en coopération avec le ministère délégué chargé de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises", a ajouté le ministre.

Le ministre a conclu en affirmant que "l'ouverture sur l'environnement international est devenu le défi le plus important de l'Université algérienne en vue de permettre la visibilité des diplômes", ajoutant que "le secteur vise à densifier les échanges universitaires et diversifier les accords de coopération et de jumelage avec les universités étrangères".

Il a également indiqué que le secteur s'attèle actuellement à "ouvrir un dialogue constructif et fructueux avec la communauté algérienne à l'étranger afin de chercher les voies de coopération dans le domaine du développement de l'enseignement, la formation et la recherche scientifique dans divers domaines et spécialités".