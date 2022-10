Afrique Centrale: Sommet CEEAC - Félix Tshisekedi s'engage à ramener la paix au Tchad

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), a été désigné, le 25 octobre à Kinshasa, facilitateur au processus de transition en République du Tchad.

Plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC ont pris part aux travaux, dont le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso. La désignation du président Félix Tshisekedi est intervenue à l'issue de la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Dans sa déclaration, il a pris l'engagement de ramener la paix au Tchad où les opposants et les organisations de la société civile s'opposent à la prolongation de la transition, mais aussi dans toute la région de l'Afrique centrale.

" Je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad pendant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux, d'ores et déjà, vous rassurer que je ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale ", a-t-il dit.

En outre, Félix Tshisekedi a affirmé que le défi consiste notamment à remettre la transition tchadienne sur les " bons rails ". " L'enjeu est de taille et le défi à relever est majeur, car il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien, en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et la CEEAC, ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareille circonstance ", a-t-il ajouté.

La conférence a également décidé de la désignation du président du Conseil des ministres de la CEEAC et ministre de l'Intégration régionale et de la Francophonie de la RDC ainsi que du président de la commission de la CEEAC comme envoyés spéciaux, pour appuyer le facilitateur désigné dans sa mission au Tchad.

Par ailleurs, le sommet a lancé au gouvernement et au peuple tchadien un appel à la paix, nécessaire pour le développement économique du pays.

En outre, les chefs d'État et de gouvernement ont exhorté les Nations unies et l'Union africaine à maintenir et renforcer leur appui diplomatique, financier, matériel et technique, nécessaires au processus de transition dans ce pays.