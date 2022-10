Congo-Kinshasa: Kinshasa - Poursuite du procès sur l'assassinat de l'ambassadeur italien

Les avocats des prévenus au procès d'assassinat de l'ambassadeur italien, Luca Atanasio ont été déboutés à l'audience publique de mercredi 26 octobre par le Tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, à la prison militaire de Ndolo.

Le tribunal militaire a rejeté la requête de liberté provisoire soumise par ces avocats. Il n'a pas accordé de liberté provisoire aux prévenus, par peur de fuite en l'absence de résidence fixe à Kinshasa.

En outre, le Tribunal s'est déclaré compétent à connaître cette cause, parce que, dit-il, les présumés assassins détenaient illégalement des armes et munitions de guerre.

C'est l'essentiel du jugement avant-dire droit rendu en rapport avec les exceptions soulevées précédemment par la partie prévenue.

" Ce n'est qu'une bataille, on n'a pas encore perdu la guerre. C'est bien qu'on ait commencé, l'instruction en fond. C'est là où les vérités vont éclater parce que déjà, on a posé la question sur les objets saisis, on n'a pas d'arme. Il y a le téléphone de celui qui a comparu, qui n'est pas là. Le ministère public a semblé minimiser un peu le fait qu'on n'ait pas trouver le téléphone ", a déclaré l'avocat de la défense, Me Peter Ngomo.

Il a déploré notamment que le téléphone de l'un des prévenus soit disparu alors qu'il constitue une source d'informations.

" C'est quand même trop grave puisque le téléphone est une source d'information. On dit qu'ils étaient en association des malfaiteurs. Comment le prouver si on ne retrouve pas l'un des téléphones de l'un d'eux ? Dans son téléphone on pouvait retrouver les numéros de ses autres associés, si effectivement il y a association des malfaiteurs. Dans tout le cas, l'instruction continue. On va voir la suite pour la semaine prochaine. On est encore tout au début. On a encore beaucoup de prévenus à entendre. Je sais que le débat sera houleux ", a poursuivi Me Peter Ngomo.