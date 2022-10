Afrique: Emirats arabes unis - Visas suspendus pour les ressortissants d'une vingtaine de pays africains

Les autorités des Émirats arabes unis ont annoncé une interdiction de visa à une vingtaine de nationalités souhaitant se rendre à Dubaï avec effet immédiat. Aucune raison officielle n'a encore été fournie pour justifier cette décision.

Les ressortissants d'une vingtaine de pays ne pourront plus recevoir de visa pour séjourner aux Emirats arabes unis, ont indiqué les autorités du pays. "Nous suspendons les demandes de visas de trente jours pour les ressortissants de ces pays à compter du 18 octobre 2022 ", a-t-il été indiqué dans un courrier officiel mentionnant la liste des pays concernés. Parmi eux, dix-neuf sont africains (Ghana, Sierra Leone, Soudan, Cameroun, Nigeria, Libéria, Burundi, Guinée, Gambie, Togo, République démocratique du Congo, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, Congo, Rwanda, Burkina Faso, Guinée Bissau, Comores ). La République dominicaine est la seule nation hors d'Afrique à faire l'objet de cette restriction. Les agences de voyage avaient déjà pu constater que les demandes de visas émanant de ces nations avaient été rejetées par les autorités, parfois sans qu'aucun motif ne soit communiqué. Si aucune raison n'a encore été fournie pour justifier cette décision visant la vingtaine de pays, les autorités des Emirats arabes unis avaient indiqué par le passé considérer certains d'entre eux comme une menace. Outre les menaces pour la sécurité des Emirats, les autorités avaient également mis en avant le fait que beaucoup de touristes séjournaient illégalement dans le pays au lieu de retourner chez eux.

De nombreuses personnes, en particulier des Africains cherchant à travailler aux Émirats arabes unis, principalement à Dubaï, ont par le passé utilisé les visas de visite de trente jours comme bouc émissaire pour rester dans le pays, apprend-on. Les autorités des Émirats arabes unis ont introduit une nouvelle exigence selon laquelle tous les travailleurs migrants, notamment d'Ouganda, doivent présenter des certificats de bonne conduite de la police avant d'être autorisés à entrer dans le pays. Dans le même avis, les Ougandais et les Nigérians voyageant aux Émirats arabes unis devaient également avoir au moins cinq millions de shillings sur leurs comptes bancaires dans le but de réduire les mauvais comportements manifestés par les personnes munies de passeports des deux pays. Récemment, plus de six cents Ougandais qui vivaient illégalement aux Emirats arabes unis, après l'expiration de leur visa de travail, ont été expulsés tandis que de nombreux autres impliqués dans des activités douteuses ont aussi été renvoyés. Les envois de fonds annuels des Émirats arabes unis vers l'Ouganda sont estimés à environ 770 milliards de shillings.

La politique de visas des Emirats à destination des travailleurs étrangers est en constante évolution. Début octobre, le pays a mis en place deux nouveaux visas permettant d'y entrer plus facilement et d'y rester plus longtemps. Le pays cherche, en effet, à attirer toujours plus de travailleurs qualifiés pour dynamiser son économie. Cette année, les autorités ont mis en place un "golden visa" de dix ans, afin de favoriser l'installation dans le pays de médecins et chercheurs qui se distinguent particulièrement dans leur domaine.