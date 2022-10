Soudan: Ministre par intérim des AE et son homologue Turc discutent les relations bilatérales

Dakar — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Sadig Ali, a rencontré hier, en marge du Forum de Dakar pour la Paix et la Sécurité, le Ministre Turc des Affaires Etrangères Mevlut Cavusoglu.

La réunion a discuté les relations bilatérales et les mécanismes pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et le rôle de la Turquie en Afrique pour soutenir la paix et la sécurité.

Les deux ministres ont également examiné le renforcement de la coopération bilatérale conjointe entre le Soudan et la Turquie, la coordination et l'échange de soutien au sein des forums internationaux et régionaux, ainsi que le rôle de la Turquie pour le soutien de la paix et de la sécurité en Afrique.

Les deux ministres ont convenu de la tenue de pourparlers bilatéraux de haut niveau entre les gouvernements des deux pays, et de la tenue de réunions de délégations économiques de haut niveau afin de bénéficier des capacités des deux pays.

Le Ministre Turc des Affaires Etrangères a affirmé le soutien de son pays à la stabilité du Soudan et le soutien aux efforts de réconciliation pour atteindre la fin de la période de transition en organisant des élections libres et équitables.

Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères a présenté un briefing sur les développements de la situation au Soudan, soulignant qu'une vision unifiée des initiatives sur la table des négociations est imminente pour parvenir à la formation d'un gouvernement civil de transition, qui sera suivi par l'organisation des élections, tandis que les deux parties ont affirmé le rapprochement des points de vues des deux pays sur tout ce qui concerne leurs intérêts communs sur tous les niveaux.