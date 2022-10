Sud-Soudan: Ministre de Défense salue les efforts du Sud-Soudan pour suivre l'Accord de Juba

Khartoum — Le Ministre de la Défense, Major Général Yassin Ibrahim, a indiqué que le Comité de médiation pour la paix de Juba s'est informé ce matin sur le progrès du travail pour la mise en œuvre de l'Accord de Juba, et que le Comité des arrangements de sécurité de piste de Darfour a présenté un briefing intégré de toutes les étapes qui ont franchies et les obstacles rencontrent la mise en œuvre de l'Accord de Juba.

Le Ministre de la Défense a dit : "Nous espérons que le protocole des arrangements de sécurité sera mis en œuvre dans la piste de Darfour", louant les efforts de l'État du Sud-Soudan dans le parrainage et le suivi de la mise en œuvre de l'accord de Juba et de s'informer sur les obstacles entravant la mise en œuvre du programme des arrangements.

C'était déclaré lors du briefing fait par le Comité des arrangements de sécurité de la piste de Darfour aujourd'hui aux locaux du comité à Khartoum, en présence du Ministre de la défense Major Général Yassin Ibrahim, au M. Dhieu Mathok, Ministre de l'investissement du Sud Soudan et membre de l'équipe de médiation des pourparlers de paix au Soudan.

Le Comité des arrangements de sécurité, la piste de Darfour, présidé par le Major Général Dr. Abu Bakr Abu Degin Fageri, en présence du Président alternatif, Lieutenant Général Dr. Suleiman Sandal, et les membres du comité, et de la délégation de l'Etat du Sud Soudan, présidé par Dhieu Mathok et les membres de sa délégation.

Dhieu Mathok a dit : "Nous avons informons sur le progrès de la mise en œuvre des arrangements de sécurité de piste de Darfour", indiquant que le pas principal est de fournir un siège permanent, louant le rôle du Ministre de la Défense et Chef du Comité des arrangements de sécurité de piste de Darfour, soulignant l'importance de rassembler et d'intégrer les forces en plus de démobiliser le reste, il a indiqué que cela représente une étape importante pour la réalisation de la stabilité et la transformation démocratique en affirmant : "Le Soudan est un pays important".

Par ailleurs, Dhieu a appelé les partenaires actifs locaux et externes, en particulier les Nations Unies, à œuvrer pour fournir un soutien technique et financier, surtout que la présence du représentant des Nations Unies vise à réaliser la stabilité et la transformation démocratique, notant que l'État du Sud-Soudan cherche à réaliser la stabilité, affirmant : "la stabilité du Soudan représente la stabilité pour le Sud-Soudan".

Le Chef du Comité des arrangements de sécurité, la piste de Darfour, Major Général Dr. Abu Bakr Abu Degin Fageri, a indiqué l'importance du suivi de la mise en œuvre de l'Accord de Juba, la piste de Darfour, rassurant que toutes les procédures ont été complétées pour le déploiement des forces de sécurité au Darfour, et toutes les préparations nécessaires ont été faites.