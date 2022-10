Algérie: Colloque sur la dimension arabe de la révolution algérienne - Appel à la création d'un forum arabe de la mémoire commune

Oran — A l'issue des travaux du Colloque international sur la dimension arabe de la révolution algérienne, intitulé "L'Algérie dans le Monde arabe, profondeur de l'histoire, défis du présent et perspectives d'avenir", les participants ont appelé, lundi soir à Oran, à la création d'un forum arabe de la mémoire commune.

Les participants à cette rencontre, organisée à l'initiative du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, ont recommandé des jumelages avec des centres d'études et de recherche et établissements muséaux d'intérêt commun afin de mettre en œuvre des projets qui renforcent les liens historiques communs, en plus d'organiser un concours international des meilleures œuvres historiques et œuvres audiovisuelles qui perpétuent le parcours de la mémoire commune.

Les participants au colloque ont également recommandé "d'établir et de réaliser des repères pour la mémoire commune (musées, centres d'archives, baptisations, ...) et "d'intensifier l'action arabe commune dans sa dimension civilisée, historique et culturelle à travers des forums et des journées d'études, entre autres, de manière à renforcer la cohésion arabe et les liens".

Un appel a été lancé pour "exploiter l'espace numérique et créer un site pour la mémoire arabe commune, dans le but de mettre en évidence l'héritage historique et culturel commun entre les pays arabes".

Les participants se sont accordés enfin que le colloque international sur la dimension arabe de la guerre de libération soit tenu une fois tous les deux ans.

Cette rencontre, organisée à l'occasion du soixantième anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et le 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération a vu la participation de chercheurs de différentes universités du pays, d'Egypte, de Tunisie, de Palestine, d'Arabie saoudite et d'Irak.

Cette rencontre d'une journée a traité de trois axes abordant "L'Algérie dans la conscience arabe", "Le soutien arabe à la révolution algérienne" et "Les valeurs collectives et l'approche développementale.