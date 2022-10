Afrique: Japon - Madagascar - Signature d'un projet de 65 milliards d'Ariary

Les ambassadeurs d'Israël, de l'Inde et du Japon ont présenté successivement leurs lettres de créance auprès du président Andry Rajoelina hier.

Valse diplomatique hier au Palais d'Iavoloha. En effet, le président de la République Andry Rajoelina a reçu les lettres de créance, successivement des ambassadeurs de l'Etat d'Israël, celui de la République de l'Inde et l'Ambassadeur du Japon. Les trois diplomates récemment nommés vont prendre officiellement leur fonction dans la Grande île. Leur arrivée démontre la bonne relation diplomatique et la bonne place que Madagascar occupe dans le concert des Nations. La rencontre du Chef de l'Etat avec SEM. Eliav Belotserovsky, nouvel Ambassadeur d'Israël s'est surtout axée sur le renforcement de la relation diplomatique entre les deux pays. De nombreuses pistes de coopération ont ainsi été évoquées durant cette entrevue à Iavoloha. Parmi les domaines de coopération entre Madagascar et l'Israël figurent entre autres, l'agriculture, la santé, la technologie de l'eau, ainsi que la promotion du secteur du tourisme par l'augmentation du nombre des touristes israéliens. Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le nouvel Ambassadeur de l'Israël a annoncé la venue prochaine d'un Prix Nobel de Chimie à Madagascar, pour un partage d'expériences, mais aussi pour présenter les résultats de ses recherches au niveau des universités Malagasy. De son côté, SEM Bandaru Wilsonbabu, nouvel Ambassadeur de l'Inde, a réaffirmé la volonté de la République indienne à accompagner Madagascar pour mener à bien ses actions de développement et concrétiser la vision d'émergence de l'État malagasy. Les deux pays entretiennent une relation historique qui dure depuis plusieurs décennies. Le nouvel Ambassadeur a d'ailleurs fait part de la volonté du gouvernement indien d'apporter son expertise dans de nombreux domaines tels que les nouvelles technologies, l'industrie et la recherche pharmaceutique, ainsi que l'agriculture et l'élevage.

Accord de don

Actuellement, la relation diplomatique entre Madagascar et le Japon est au beau fixe. A travers le " Japan International Cooperation Agency " (JICA), le gouvernement japonais soutient et finance la mise en œuvre de nombreux projets qui impactent directement la vie socioéconomique de la population. Les actions japonaises touchent plusieurs régions et districts de la Grande île. Durant la cérémonie de présentation de ses lettres de créance au président Andry Rajoelina, le nouvel Ambassadeur du Japon à Madagascar, a notamment évoqué la question relative à la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays. D'ailleurs, tout de suite après la cérémonie, SEM Abe Koji a procédé à la signature de l'échange de notes portant sur le " Projet de don sur le Développement de Champs et d'Installation pour la Production de Semences de Riz à Madagascar ". La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République Andry Rajoelina. Le montant du projet s'élève à 2 257 000 000 Yen, soit l'équivalent d'environs 65 milliards d'Ariary. Pour rappel, ce projet vise à accroître la production de semences certifiées nécessaires à l'augmentation de la production rizicole, en renforçant les fonctions des institutions impliquées dans la production de semences certifiées par la réhabilitation et la construction des installations et la fourniture des équipements. Il s'agit d'un projet nécessaire à la réalisation de la Stratégie Nationale de Développement Rizicole (SNDR) qui s'est fixé pour objectif de porter la production de semences certifiées à 10 000 tonnes. Le Gouvernement du Japon a apporté plusieurs contributions dans le domaine de la riziculture notamment dans la Région Alaotra Mangoro. Ces contributions et engagements ont été renforcés lors de la 8ème édition de la TICAD qui s'est tenue en Tunisie au mois d'août dernier. Cet évènement a également été marqué par la signature d'un Accord de don entre Madagascar et le Japon. Pour sa part, le président Andry Rajoelina a souligné et salué la relation dynamique entre les deux pays.