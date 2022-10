Maroc: Institution du médiateur du Royaume - 226 plaintes déposées en 2020 à Laâyoune-Sakia El Hamra (responsable)

Laâyoune — La délégation régionale de l'Institution du médiateur du Royaume de Laâyoune-Sakia El Hamra a indiqué avoir reçu un total de 226 plaintes et doléances au titre de l'année 2020, selon les données du rapport annuel de l'Institution du médiateur du Royaume au titre de la même année.

A cet égard, le chargé de la gestion administrative de la délégation régionale de l'Institution du médiateur du Royaume à Laâyoune, Cherif Laaroussi a souligné que le nombre des plaintes faisant partie de la compétence de l'Institution a atteint 176 en 2020 sur un total de 226 plaintes et doléances déposées en 2020.

Lors d'une rencontre de communication tenue mercredi à Laâyoune à l'initiative de la délégation régionale de l'Institution du médiateur du Royaume, en présence du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, des élus et des chefs de services extérieures, M. Laaroussi a indiqué que le rapport a fait état de 50 plaintes qui ne relèvent pas du champ de la compétence de l'Institution.

De même, il a fait savoir qu'un total de 200 décisions ont été émises par la délégation régionale de l'Institution en 2020, dont 88 décisions de classement du dossier, 79 règlements de différends, 25 de non compétence et 8 d'irrecevabilité, ajoutant que le rapport fait également état de neuf recommandations et l'exécution de six autres.

S'agissant de la nature des doléances reçues par l'Institution du médiateur du Royaume au niveau de la région au cours de l'année 2020, M. Laaroussi a précisé que le plus grand nombre de plaintes et doléances concerne celles à caractère administratif, accaparant ainsi plus de 45,45 % du total de celles relevant de la compétence de l'Institution, ensuite les affaires à caractère financier (33.52 %) et foncier (7,39 %), en plus de celles relatives aux droits de l'Homme et à l'inexécution des décisions de justice rendues à l'encontre de l'administration.

Quant au classement des plaintes et doléances en fonction des secteurs administratifs concernés au niveau de la région, elles portent sur les secteurs de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec 29 doléances, soit 22,14%, suivi du secteur de l'Intérieur avec 27 doléances (20,6 %), tandis que les communes et conseils élus ont enregistré 14 doléances (10,69 %) et les secteurs liés à l'économie et finances et la réforme de l'administration (13 doléances/9,92 %), a-t-il précisé.

M. Laaroussi a également noté que les indicateurs enregistrés dans le rapport de la délégation régionale de Laâyoune-Sakia El Hamra, reflètent une interaction positive avec les administrations quant aux demandes adressées à la délégation régionale de l'Institution du médiateur du Royaume, exprimant l'espoir d'améliorer et de réduire les délais de traitement, grâce à l'implication effective de toutes les administrations concernées.

Par ailleurs, la délégation régionale de l'Institution du médiateur du Royaume a organisé durant les trois premières années de son plan stratégique 2019/2023, une série de rencontres de communication avec les différents établissements scolaires, instituts et administrations publiques, a-t-il ajouté.

A noter que l'institution du Médiateur du Royaume est une institution nationale, indépendante et spécialisée ayant pour mission, dans le cadre des rapports entre l'administration et les usagers, de défendre les droits, de contribuer à renforcer la primauté du droit et à propager les principes de justice et d'équité, de procéder à la diffusion des valeurs de la moralisation et de la transparence dans la gestion des services publics.

Elle a pour rôle également, selon le Dahir portant sa création, de veiller à promouvoir une communication efficiente entre d'une part, les personnes qu'elles soient physiques ou morales, marocaines ou étrangères, agissant à titre individuel ou collectif, et d'autre part, les administrations publiques, les collectivités locales, les établissements publics ainsi que tous autres entreprises et organismes soumis au contrôle financier de l'État.