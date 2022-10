Madagascar: BASKETBALL - Trois nouvelles têtes ont rejoint MB2ALL N1A Dames

La Fédération malgache de basketball (FMBB) ne dort jamais. Après avoir organisé les phases éliminatoires du Road to BAL du groupe D à Madagascar la semaine dernière, la FMBB organisera à partir du 28 octobre jusqu'au 6 novembre le championnat de Madagascar N1A dames, en parallèle avec le Final Four pour les hommes, au Palais des sports de Mahamasina. Douze équipes féminines, réparties en groupe A et B, s'affronteront pendant dix jours pour chercher le titre final. Les protégées de Jean Claude Rakotomalala, président du club MB2ALL, tête de série dans le groupe A, partent largement favorites car depuis quelques années, elles sont Intouchables et imbattables.

Les joueuses de MB2All sont dominatrices du basket-ball malgache et elles sont restées invaincues à Toamasina pendant la première phase du championnat de basket N1A dames. Les filles entraînées par Ndranto Rakotona-nahary sont les adversaires à battre durant ce sommet national. Dans le groupe A figurent aussi Ankaratra de Vakinan-karatra, JEA Vakina-karatra, ASCUT Atsinanana, ASSM Analamanga et BTBBA Dina. Dans la groupe B, SBBC Boeny est la tête de série, suivie de COSPN 2 Atsina-nana, Serasera Vakinaka-ratra, TAMIFA Amoron'i Mania, TGBC Betsiboka et ASA Analamanga. Les équipes du groupe A ouvriront les hostilités sur le terrain 1 et 2 du Kianja Barea à partir de 9 heures.

JEA Vakinakaratra affrontera ASCUT Atsinanana sur le terrain 1 tandis que SBBC Boeny rencontrera COSPN 2 sur le terrain 2.

Belles empoignades

À 11 heures, les championnes en titre, MB2ALL, remettront leur titre en jeu et affronteront Ankaratra Vakinakaratra tandis que Serasera Vakinankaratra se mesurera avec TAMIFA Amoron'i Mania. Pour le groupe B, les confrontations débuteront à partir du 29 octobre. A partir de 9 heures, sur le terrain 1, SERASERA Vaki-nankaratra combattra TGBC Betsiboka. L'ASSM Anala-manga battra le fer contre Ankaratra Vakinankaratra sur le terrain 2. À 11 heures, TAMIFA Amoron'i Mania affrontera SBBC Boeny sur le terrain 1 et JEA Vakinanka-ratra se battra contre MB2ALL Anala-manga.

Ndranto Rakotonana-hary, coach de MB2ALL, a affirmé que son équipe est prête pour le championnat. L'objectif est de garder le titre. Quelques têtes ont changé et trois nouvelles filles issues de la catégorie U18 ont rejoint le groupe (Mandresy, Francette et Anyssal.

Avec ces belles affiches, de belles empoignades sont au rendez-vous et les amateurs de la balle orange n'ont que l'embarras du choix. La question qui se pose est donc de savoir quelles équipes féminines à Madagascar pourraient rivaliser avec MB2ALL.