Madagascar: Omnisports - Le MJS et l'OMS main dans la main

Les deux entités travailleront de concert pour la promotion de la pratique sportive et surtout pour l'atteinte des ODD.

Ensemble. Lors de la tenue de l'Afrobasket U18 filles et garçons à domicile au mois d'août 2022, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) Madagascar a appuyé le clan malgache. Mardi dernier, le représentant de l'OMS à Madagascar, le Dr Laurent Musango a reçu dans son bureau le Directeur Général des Sports, Rosa Rakotozafy. " Cette rencontre coïncide avec la pérennisation du partenariat et des activités qui ont débuté avec le basketball durant l'Afrobasket U18 filles et garçons. Madagascar devient un centre des grands rendez-vous sportifs internationaux aussi bien en compétition qu'en termes de formation. Le renforcement du lien entre l'OMS et le MJS sera concrétisé à travers la rencontre très prochaine entre le ministre Tinoka Roberto et le représentant de l'OMS, où des programmes conjoints seront à réaliser ", nous a détaillé Rosa Rakotozafy.

Ces dernières années, la pratique du sport pour la santé est devenue une priorité pour le monde. L'UNESCO a lancé le programme " Fit for life ", une initiative mondiale qui encourage les investissements avisés dans le sport pour des retombées multiples d'ordre social et relatives au développement, notamment sur le plan de la santé, de l'éducation et de l'égalité. Un programme conçu pour accélérer la reprise après la Covid-19 et renforcer la résilience des individus et des sociétés face aux chocs et défis futurs, ceux liés à la durabilité, au changement climatique et à la crise énergétique. Les domaines prioritaires de l'initiative " En forme pour la vie " s'articulent autour de deux thèmes entre autres, les personnes et la société.

Rosa Rakotozafy, la vice-présidente du CIGEPS en charge de l'Afrique, a profité de l'occasion pour présenter le programme au représentant de l'OMS à Madagascar et son application au pays. Le Dr Laurent Musango a été très favorable au renforcement des liens entre l'OMS et le MJS d'autant plus que le sport contribue considérablement à la santé à titre gratuit, mais il constitue aussi un meilleur médicament pour la prévention des maladies non transmissibles.