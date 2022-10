Madagascar: Météo à Mahajanga - Premières pluies et premiers dégâts

Les premières pluies viennent enfin de s'abattre mercredi vers 2h du matin à Mahajanga. Pluies tant attendues par les agriculteurs mais aussi nécessaires pour la récolte des fruits de manguiers.

La saison a été exceptionnelle cette année car d'habitude, la pluie inter saisonnière s'abat au mois de septembre, elle a accusé un grand retard. Les dégâts sont déjà importants après deux heures de pluies car des maisons ont été inondées à Antsahavaky et Mangarivotra, Mahavoky atsimo ainsi qu'à Tsararano anosikely et Aranta. Surtout les dix fokontany qui longent le grand chenal du vallon de Metzinger.

Des tas d'ordures et de boues étaient emportés par les crues, des tas de déchets flottent au-dessus des canaux. Les routes sont embourbées à Mahavoky atsimo, Tsaramandroso ambony devant les collèges privés ainsi que devant le lycée Philibert Tsiranana, jusqu'à Ampasika et Mahajanga be. Mais le pire se trouvait devant le lycée public à Mangarivotra. Les terres remblayées après le creusement pour la pose des câbles à fibre optique d'un opérateur, le long de cette avenue, ont été emportées par les fortes crues.

Le résultat est alors catastrophique car un grand trou béant est ouvert devant le portail. Les remblayages n'ont pas été suffisants et de plus le chantier n'a pas été remis à son aspect initial, après ces travaux.

Chaussées glissantes

" Les ouvriers ont creusé mais n'ont pas pensé à boucher selon les normes les cavités. Les élèves risquent un accident. Pire encore, les prochaines pluies vont encore endommager ce reste de béton devant l'entrée ", a déploré un responsable de l'établissement. À Antsahavaky, des victimes n'ont pas dormi depuis 2h du matin, mercredi,car les eaux étaient entrées dans leur maison jusqu'au pied du lit. Le canal est obstrué par des déchets en plastiques et d'ordures, des branchages et tant d'autres détritus.

Les chaussées sont très glissantes dans les endroits où les eaux s'agglutinent, comme à Ampisikina. On risque des fortes inondations pour cette saison des pluies. La météo a prévenu que la région Boeny va s'attendre à beaucoup de pluies. Par ailleurs, cet orage a permis aux mangues de mûrir convenablement. Depuis plus d'un mois, ces fruits étaient déjà récoltés et vendus aux marchés. Mais le goût n'y était pas encore. " La saison des mangues sera très courte cette année, car elles ont déjà été récoltées depuis le mois de septembre, les mangues de Diégo, les mangues en S et les petites mangues " rano " très sucrées, étaient toutes déjà mûres. Cette pluie a permis de donner le goût sucré. Il n'y aura pas assez de récolte cette année. Les fruits seront épuisés dans quelques semaines, car elles ont été arrachées précocement ", a expliqué une commerçante de Marolaka.