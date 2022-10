Tunisie: La sélection U20 qualifiée à la CAN - Garder les pieds sur terre

Les Aigles de Carthage juniors de Adel Sellimi se sont distingués par leur qualification à la CAN Egypte 2023. Plutôt que de bomber le torse, il faudra faire preuve d'humilité et travailler plus car beaucoup reste à faire.

Adem Garreb et ses coéquipiers ont raison d'être aux anges et de fêter avec joie leur qualification pour la Coupe d'Afrique des nations qui se déroulera en Egypte en 2023. L'objectif est atteint et la mission a été accomplie avec succès. Ce succès est même significatif quand on sait que c'est le deuxième passage consécutif à une phase finale de la CAN.

Mais cela n'empêche pas de faire un bilan objectif et une analyse réaliste de cette qualification, à tête reposée. En trois matches, les hommes de Adel Sellimi ont fait 0-0 avec le Maroc, battu la Libye par 1 à 0 et ont terminé 4 à 4 avec l'Algérie. Cinq points au final, 5 buts marqués et 4 encaissés soit un goal différence de +1.

C'est honorable et c'est une source de fierté d'être parvenus à surclasser ces trois équipes maghrébines et d'avoir obtenu le précieux billet pour l'Egypte à leurs dépens. Mais il faut aussi reconnaître que le facteur chance a aussi joué puisqu'un autre résultat du match Maroc- Libye aurait pu nous priver de cette consécration.

C'est pourquoi il faut éviter tout excès d'euphorie et rester humbles, la tête bien sur les épaules afin de mesurer tout le chemin qui reste à faire pour que cette génération de joueurs doués aille jusqu'au bout, parvienne au sommet et entre dans la légende et dans l'histoire.

Générosité et fragilité

Le 4 à 4 contre l'Algérie est une leçon à bien méditer. Quand on mène 4 à 1 à la 67' et qu'on se fait rattraper et rejoindre au score dans pratiquement le dernier quart d'heure, eh bien ça pose des questions et c'est un sujet de réflexion. Autant cette équipe a été généreuse au départ et explosive sur le plan offensif avec les quatre buts de Mohamed Wael Derbali (19'), Aziz Abid (26'), Youssef Snana (36') et Hédi Jertila (67'), autant elle a fait preuve d'une grande fragilité au niveau mental et sur le plan tactique dans le temps crucial du match, jusqu'à perdre le bel et conséquent avantage qu'elle a brillamment obtenu et à être à deux doigts du pire, c'est-à-dire l'élimination.

Il y a de la qualité devant mais il y a également de grandes lacunes au milieu, premier rideau défensif qui s'est fait submerger dans les vingt dernières minutes et au niveau de la défense qui a été au bord du naufrage en perdant son sang-froid et sa lucidité. Il ne faut pas trop rêver, une avance aussi confortable de trois buts, ce n'est pas chose facile en phase finale.

C'est même utopique face à des équipes de haut niveau. Les victoires seront tirées par les cheveux, presque volées avec des scores étriqués. Alors ayons ça bien en tête et corrigeons ces insuffisances et carences. Tout en félicitant Adel Sellimi et ses gars pour cet exploit, nous les incitons à travailler davantage pour gagner en expérience, en maturité tactique, en solidité mentale et être les futurs grands Aigles de Carthage de l'équipe A et ses joueurs moteurs.