Ile Maurice: PNQ|Bébé aux soins intensifs - Négligence du shelter?

Depuis samedi matin, une petite fille de trois mois est admise à la Neonatal Intensive Care Unit (NICU) de l'hôpital du Nord. Le bébé était dans un shelter situé dans le nord du pays lorsqu'elle est tombée malade. Depuis son admission, plusieurs questions sont en suspens relativement à sa prise en charge dans le foyer. Ce sera d'ailleurs l'objet de la PNQ du leader de l'opposition à la ministre du Bien-Etre de la Famille à 15h30 ce jeudi.

Selon nos recoupements, la petite fille de trois mois est malade depuis le 19 octobre. Lorsqu'elle a été transportée à l'hôpital, on a découvert qu'elle souffrait de gastro-entérite. Elle a regagné le shelter après avoir été auscultée par un médecin et après l'obtention de médicaments.

Selon nos sources, depuis le 21 octobre, l'enfant refuse de s'alimenter. Ce qui, selon un pédiatre, qui a voulu garder l'anonymat, est déjà un signal d'alarme. "Un bébé de trois mois, dépendant de son poids, doit boire toutes les trois à quatre heures. Le refus de boire est une indication que quelque chose ne va pas et elle aurait dû avoir été transportée à l'hôpital le plus vite possible, surtout si elle était déjà malade."

Cependant, elle n'a été transportée à l'hôpital SSRN que le lendemain matin et là, elle a été immédiatement admise à la NCIU. Selon nos sources, depuis son arrivée aux soins intensifs samedi, l'état de la petite fille ne cesse d'empirer et à ce jour, son état est jugé critique.

Stéphanie Anquetil, députée du Parti travailliste, se dit choquée par cette affaire. "Comment se fait-il que l'on ait pu laisser un bébé de cet âge sans boire pendant toute une nuit ?" Elle ajoute qu'il faudrait qu'il y ait une enquête approfondie sur ce cas. La députée estime que cela démontre à nouveau que "des bébés n'ont pas leur place dans un shelter".

D'ailleurs, cette requête faisait partie du rapport de l'Ombudsperson for Children, rendu public en début octobre. Dans son rapport, Rita Venkatasawmy insiste sur le fait que les bébés ne devraient pas être placés dans des shelters mais dans des familles d'accueil afin de recevoir un traitement personnalisé. Si l'Ombudsperson for Children s'est refusée à tout commentaire pour le moment relativement à ce cas, elle a indiqué qu'une enquête a été ouverte par son bureau et que cette affaire est suivie de très près.

Quoi qu'il en soit, de nombreuses questions se posent sur cette affaire. Est-ce un cas de négligence de la part des employés du centre ? Est-ce que les carers qui s'occupaient du bébé ont les qualifications requises pour le faire ? Comment se passe la garde de nuit dans ce shelter ? Pourquoi est-ce que le bébé n'a pas été transporté à l'hôpital plus tôt ? Des questions dont on attend toujours les réponses du ministère de l'Égalité du genre que nous avons tenté de joindre. Kalpana Koonjoo-Shah a fui nos questions, mais elle se retrouvera face à celles de Xavier-Luc Duval tout à l'heure lors de la PNQ.

Pour rappel, l'affaire a fait grand bruit après que le directeur du shelter a porté plainte contre l'activiste social Bruneau Laurette, qui a diffusé sur sa page Facebook des images de l'Occurrence Book du foyer. La police serait-elle en train d'enquêter sur les fuites plutôt que sur le cas ?