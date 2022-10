Tunisie: Pourquoi | La bataille des ego

Pénurie après pénurie, on fait de la résistance et on se dit que tôt ou tard, la vie reprendra son cours normal. Mais on ne sait vraiment plus où on en est et on ne voit rien venir. Ce qui alimente les craintes du citoyen quant à sa vie de tous les jours.

Et après le sucre, le lait et d'autres produits aussi névralgiques, ce sont les médicaments qui auraient atteint et même dépassé la cote d'alerte, surtout pour les maladies chroniques.

Et pendant ce temps, au lieu de mettre la main dans la main et oublier -- pour un moment-- les querelles et les différends, la bataille pour le pouvoir continue à faire rage.

Pauvres de nous !