Tunisie: Ligue 1 | Mise à jour de la 2e journée - L'EST réussit son entrée, l'USBG se ressaisit !

Les "Sang et Or" dominateurs, mais pas suffisamment percutants, ont fait l'essentiel en réussissant leur entrée en lice en championnat. Les Sudistes de Ben Guerdane, quant à eux, ont rectifié le tir en remportant la victoire à domicile après avoir perdu dimanche dernier en déplacement à Réjiche.

Deux matches en retard comptant pour la 2e journée du championnat de la Ligue 1 ont eu lieu hier après-midi. A Radès, l'EST a accueilli le CS Chebba alors que l'ES Métlaoui a été l'hôte de l'US Ben Guerdane.

A Radès, les Espérantistes aspiraient à entamer leur parcours en championnat par une victoire afin de rassurer leur public inquiet suite à leurs débuts timides et une prestation peu convaincante en Ligue des champions. De leur côté, les Chebbiens sont venus à Radès avec pour but d'éviter une deuxième contreperformance d'affilée après la défaite concédée à domicile samedi dernier.

D'entrée, les "Sang et Or" ont annoncé la couleur en ouvrant la marque dès la 4' de jeu : El Houni centra pour Abou Zraiq qui, de la tête, logea la balle dans les filets d'un Abdessalem Hlaoui qui n'a rien vu venir.

A partir de ce moment, les "Sang et Or" dominèrent les débats. Une domination qui allait se confirmer par un deuxième but à la demi-heure de jeu : Abou Zraiq mena un contre, passa la balle à Ben Hammouda qui échangea un une-deux avec Bougrine. Ce dernier tira, mais sa balle est dégagée par un défenseur avant qu'El Houni ne la récupère pour la loger directement dans les filets (33').

Les Chebbiens, qui subissaient jusque-là le jeu de leur hôte, allaient profiter d'une balle arrêtée pour réduire le score : sur un coup franc de Zouaghi, Aziz Boussetta reprit de la tête et parvint à tromper la vigilance du gardien espérantiste, Sedki Debchi (35').

Après cet instant, le match, qui était jusque-là dominé par les "Sang et Or", allait prendre une tout autre tournure. Le jeu baissa d'un cran jusqu'à ce que l'arbitre invitât les deux équipes à rejoindre les vestiaires pour la mi-temps.

Quant à la deuxième période de jeu, elle était celle des changements opérés par les deux entraîneurs plus qu'autre chose. Les débats sont devenus nettement plus équilibrés, même si les Espérantistes étaient en mesure d'alourdir la note, mais ni Ben Romdhane, qui tira lamentablement à côté du deuxième poteau (85'), ni les autres attaquants "sang et or", n'ont été suffisamment percutants pour tromper une troisième fois la vigilance de Hlaoui.

Au coup de sifflet final, les "Sang et Or" ont fait l'essentiel en réussissant leur entrée en lice en championnat. Toutefois, la note aurait pu être plus salée.

Nette victoire des Sudistes

A Ben Guerdane, les locaux ont abordé la rencontre d'hier avec la ferme intention de rectifier le tir en remportant la victoire à domicile devant leur hôte métaloui. Pour rappel, l'USBG a perdu dimanche dernier en déplacement à Réjiche. De leur côté, les Métlaouis ont fait le déplacement à Ben Guerdane avec l'espoir de se racheter une conduite après la défaite concédée à domicile dimanche devant l'USM. Sauf qu'hier, les Miniers n'avaient pas suffisamment d'arguments pour tenir tête à leurs hôtes. L'US Ben Guerdane a remporté une nette victoire sur le score de 2-0. Un doublé de Rafik Kamerji (35' puis 89' s.p).

Grâce à sa victoire d'hier, l'US Ben Guerdane se ressaisit alors que l'ES Métlaoui continue à manger son pain noir.