Madagascar: Prévention maladie - Le dépistage précoce des maladies auditives amélioré

Le renforcement du système de santé en matière de soins de l'oreille et de l'audition à travers le PSNSOA. Des actions de détection précoce sont prévues dans le plan, pour ne citer que la sensibilisation au niveau des écoles. La détection des maladies précoces fait partie des axes d'amélioration évoqués dans le cadre du Plan Stratégique National des Soins de l'Oreille et de l'Audition, PSNSOA. Des actions de dépistage ont été prévues se faire afin de pouvoir traiter à temps ces maladies. Parmi elles, le renforcement du système de santé en matière de soins de l'oreille et de l'audition se fait à travers la détection précoce en matière de perte auditive chez 20% des enfants scolarisés au niveau des régions.

Il y a également eu lieu de sensibiliser la population et la communauté sur la prévention et la détection précoce de la déficience auditive et de former 20% des enseignants au niveau des Écoles Primaires Publiques (EPP) sur la prévention, la détection précoce du déficit auditif et l'orientation.

Selon le plan, Madagascar enregistre actuellement 10 à 14% de cas de problèmes auditifs dont les principales causes de perte d'audition incapacitante sont les bouchons de cérumen, les otites moyennes chroniques, l'ototoxicité et les facteurs périnataux, la méningite, la presbyacousie, l'environnement sonore, les traumas, le petit poids à la naissance, les oreillons/rougeoles et enfin la rubéole.

Accès universel

La majorité des causes liées à la perte auditive reste évitable (60% pour les enfants et 50% chez les adultes) et les conséquences peuvent être atténuées par la réadaptation et une éducation spécialisée. Le plan devrait contribuer à la diminution de la prévalence, de l'incidence et de l'impact de la perte auditive dans la communauté par le biais de plusieurs axes. Le PSNSOA vise à améliorer l'accès universel aux soins de l'oreille et de l'audition intégrés et inclusifs, d'ici fin 2026.La perte auditive précoce et incorrectement traitée impacte sur la vie des personnes atteintes.

Cette situation constitue une restric-tion aux possibilités d'édu--cation et d'emploi. Elle entraîne des limitations de l'interaction sociale et du bien-être émotionnel. En outre, comme tout problème de santé, elle a un coût économique.