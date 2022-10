Madagascar: Rendez-vous - Le Salon Voatra fait dans l'originalité

" L'objectif n'est pas de vendre à tout prix. Mais de faire connaître des produits originaux aux consommateurs directs et aux clients potentiels ". Rivo Rakotondrasanjy, président de la Chambre de Commerce et d'industrie d'Antananarivo, CCIA organisatrice de la neuvième édition du Salon Voatra au Stade Barea de Mahamasina, a rectifié certaines fausses idées reçues sur cette manifestation économique. Le thème choisi " le vita malagasy à la conquête du marché " s'inscrit dans cet esprit. " La CCIA, à travers plusieurs modules de formations professionnelles, encadre et accompagne les entreprises dans leur développement. Nous sommes engagés aussi dans la recherche de partenariats et de débouchés pour les produits malgaches.

Des parti-cipants de la première édition ont déjà trouvé des créneaux sur le marché international ", tenait à souligner Rivo Rakoton-drasanjy, représentant le ministre de l'Indus-trialisation, du commerce et de la con-som-mation, MICC, Irène Andria-maneho, directrice de la promotion de l'entreprenariat, a assuré que " le MICC a mis en place de nombreux dispositifs pour soutenir les initiatives locales. Nous pouvons énoncer les zones pépinières industrielles, afin de relancer l'économie à la base, suivant les Velirano numéros 7 et 9 du président de la République Andry Rajoelina. Soit, l'essor du développement industriel, la création d'emplois décents et l'autosuffisance alimentaire ".

Quant à Mbolasoa Ratsiarovala, secrétaire générale de la région Analamanga, au nom du gouverneur Hery Rasoamaromaka, elle a insisté sur la disponibilité du gouvernorat à apporter ses contributions pour assister les opérateurs économiques dans leur quête de succès.