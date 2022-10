Ile Maurice: Questions au Parlement - Angus Road et le retrait de l'ASP Kokil à l'ordre du jour

Les députés pourront poser des questions mardi. Plusieurs interpellations sont adressées au Premier ministre, mais il n'en reprendra que deux au maximum durant le Prime minister's Questions Time, selon l'ordre établi après tirage au sort. Le président du Parti travalliste, Patrick Assirvaden, revient sur l'acquisition de terres par Pravind Jugnauth à Angus Road, Vacoas. Il veut qu'il donne des indications sur la progression de l'enquête effectuée par la commission anticorruption. Patrick Assirvaden a également une question concernant le renouvellement du contrat de Jean Donat, le directeur général du CEB. Le président du Mouvement militant mauricien, Reza Uteem, s'intéresse à la retraite de l'assistant surintendant de police (ASP) Roshan Kokil. Celui-ci a été forcé de quitter la police après que des cas de brutalités policières ont été mis au jour. Le remplacement des tuyaux par la CWA figure également parmi ses questions. Le député du PTr, Ehsan Juman, veut des informations sur l'enquête policière sur l'emploi présumé fictif pour le poste de Constituency Clerk à l'encontre de Yogida Sawminaden.

D'autres sujets d'actualité feront l'objet de diverses questions. Rajesh Bhagwan veut le nom des directeurs siégeant sur le conseil d'administration de la State Bank of Mauritius et de State Bank of Mauritius Holdings. Il a une question également sur le chairman de l'Information and Communications Technologies Authority, Dick Ng Sui Wa. Le député du PTr, Osman Mahomed, veut des réponses sur le contrat du Dr Catherine Gaud. Il interpellera également le ministre des Finances sur la composition de la délégation qui était en mission en Iran. Le whip de l'opposition et député du PMSD, Patrice Armance, veut savoir comment les produits de la marque Smatch de la State Trading Corporation sont distribués. Le secrétaire général du PTr, Ritish Ramful, s'intéresse aux investissements de la Mauritius Investment Corporation Ltd. Une de ses questions concerne également une probable vente de la MauBank et de la National Insurance company Ltd. Du côté du MMM, Aadil Ameer Meea a une question sur les dettes publiques et une autre sur les liaisons aériennes.

Le secteur de la santé préoccupe l'opposition. Le Dr Farhad Aumeer s'intéresse aux médecins légistes surtout dans le sillage de l'affaire Kristen. Il a aussi une question sur le nombre d'anesthésistes et de gynécologues disponibles dans les hôpitaux. Au MMM, Karen Foo Kune a déposé une question sur les médicaments génériques et leur disponibilité. Le chef de file du PTr, Arvin Boolell, souhaite savoir si le ministère de la Santé compte lancer une campagne de détection d'envergure pour identifier les personnes à risque afin de combattre les maladies non transmissibles. Il souhaite aussi savoir si le ministère de l'Education a fait une étude pour connaître l'ampleur de l'addiction de la drogue chez les ados.

Le député Mahend Gungapersad s'intéresse aux examens du Primary School Achievement Certificate et du National Certificate Examination de cette année et les allégations de fuites. Il posera une question similaire sur le Higher School Certificate concernant le papier de mathématiques. La députée Arianne Navarre-Marie a une question sur le rapport de l'US Labour Department concernant la maind'œuvre infantile à Maurice. Sa collègue de parti, Karen Foo Kune, veut avoir le nombre de cas enregistrés au ministère de l'Égalité des genres. Stéphanie Anquetil s'intéresse à la perquisition de la police chez Doomila Moheeputh et le nombre d'agressions contre les femmes depuis cinq ans.

Deux questions concernent le nano satellite créé par Maurice. La députée du MMM, Joanna Bérenger, veut connaître le coût de ce projet et ses retombées. Fabrice David s'y intéresse également. L'élu du PTr veut avoir le nombre de photos captées par le satellite et s'il est toujours opérationnel. Il a aussi une question sur l'enquête de la cour d'investigation sur le naufrage du Sir Gaëtan. Au PMSD, Richard Duval posera une question sur des sanctions infligées aux jockeys et une autre sur le nombre de Bangladais séjournant à Maurice. Patrice Armance interpellera le ministre de la Fonction publique sur le nombre de fonctionnaires suspendus.