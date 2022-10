Ile Maurice: Décès d'un motocycliste - Le conducteur incriminé sous l'influence de l'alcool

Encore un mort sur nos routes! Le 25 octobre, Kalachand Beeharry, 45 ans et habitant Providence à Flacq, a été retrouvé inerte sur La Providence Road à Pointe-de-Flacq. Le motocycliste a été victime d'un délit de fuite. La police de Flacq s'est rendue sur les lieux pour un constat.

La victime était allongée sur le dos sur l'asphalte auprès de sa moto, non loin d'une voiture noire de la marque Toyota Premio, qui semblait abandonnée dans un champ de canne. Le motocycliste avait des blessures à la tête et une lacération profonde à la hanche gauche, et était sans vie. Le personnel et le médecin du SAMU se sont occupés de la victime et ont certifié son décès. Le corps a été transporté à l'hôpital Dr Bruno Cheong en attendant l'autopsie. Les deux véhicules ont subi des dommages et ont été transférés au poste de police pour une enquête.

Les éléments de la Scene of Crime Office (SOCO) ont fait les relevés qui seraient d'intérêt pour l'enquête. Au moment de l'accident, la chaussée était sèche et il n'y avait pas de travaux. Le lieu de l'accident est une zone sombre, loin des habitations, et n'est pas sous la surveillance des caméras Safe City.

Il semblerait que le conducteur de la voiture se serait enfui avant l'arrivée de la police, qui s'est mise à sa recherche. Selon les informations recueillies, la voiture appartient à un habitant de Medine Camp-de-Masque. Les circonstances de l'accident sont à ce jour inconnues. La police de Flacq a ouvert une enquête.

Le même jour à 9 h 30, une autopsie a été pratiquée à l'hôpital Dr Jeetoo par le Dr Monvoisin, le médecin légiste de la police. Le décès est imputé à des "blessures multiples".

La police de Flacq n'a pas tardé à mettre la main sur le conducteur. Il s'agit de Pran Bouchan, 32 ans, vendeur de fruits, de Bramsthan. Pendant son interrogatoire, il a avoué être le conducteur de la voiture noire au moment de l'accident. Un premier test d'alcoolémie a révélé la présence de 3 milligrammes d'alcool. Un échantillon de sang a été prélevé et envoyé au Forensic Science Laboratory pour rechercher la présence éventuelle de drogue et confirmer le taux d'alcool.

Après enquête, une accusation provisoire d'homicide involontaire a été retenue contre lui au tribunal de Flacq. Comme la police a objecté à sa remise en liberté, il a été maintenu en cellule policière.