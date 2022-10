Maroc: "In conversation with" - 10 grands noms du cinéma mondial en conversation libre au Festival International du Film de Marrakech (FIFM)

Rabat — La 19 édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), prévue du 11 au 19 novembre prochain, prévoit, dans le cadre du programme "In Conversation with ... ", l'un des rendez-vous les plus attendus du festival, dix rencontres avec de grands noms du cinéma mondial pour des échanges intenses et passionnants.

Il s'agit d'une série de discussions à bâtons rompus et d'échanges intenses et passionnants avec dix personnalités éminentes du cinéma mondial qui partageront "généreusement" avec le public du FIFM leur vision et leur pratique du cinéma, entre démonstrations brillantes et anecdotes savoureuses, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Les personnalités internationales qui viendront à la rencontre des festivaliers cette année sont la star de Bollywood Ranveer Singh (12 novembre), la brillante actrice française Marina Foïs, l'unique réalisatrice française Léos Carax (13 novembre), l'actrice et réalisatrice française Julie Delpy (14 novembre), la réalisatrice française Julia Ducournau, deuxième réalisatrice à recevoir la Palme d'Or de l'histoire du Festival de Cannes, et le réalisateur et poète américain Jim Jarmusch (15 novembre), fait savoir la même source.

Selon les organisateurs, le compositeur franco-libanais oscarisé Gabriel Yared (16 novembre), l'éminent acteur britannique Jeremy Irons, le réalisateur iranien deux fois oscarisé Asghar Farhadi (17 novembre) et le réalisateur suédois Robin Östlund (18 novembre) seront également de la partie.

Il est à noter que la 19ème édition du FIFM verra la projection de 76 films de 33 pays représentant des expériences cinématographiques de toutes les régions du monde, dans les différentes sections du festival, à savoir la Compétition officielle, les Séances de Gala, les Séances spéciales, le 11ème Continent, le Panorama du cinéma marocain, les séances Jeune public, les Projections en plein air sur la place Jemaa El Fna et les films programmés dans le cadre des hommages.

Le jury de la compétition officielle de cette édition, présidé par le réalisateur italien Paolo Sorrentino, comprend la réalisatrice danoise Susanne Bier, l'acteur et producteur guatémaltèque américain Oscar Isaac, l'actrice britannique Vanessa Kirby, l'actrice allemande Diane Kruger, le réalisateur australien Justin, la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki, la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi et l'acteur français Tahar Rahim.